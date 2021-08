Colin in Black & White: Data e prime foto della nuova miniserie di Ava DuVernay per Netflix

Il drama di sei episodi racconta la storia del quarterback e attivista Colin Kaepernick

Poco più di due anni dopo il successo di When They See Us, Ava DuVernay torna su Netflix con una nuova miniserie incentrata sulla piaga del razzismo; racconto basato come il precedente su una storia vera. In tv dal 29 ottobre, Colin in Black & White, della quale il servizio di video in streaming ha diffuso le prime foto ufficiali, ripercorre gli anni dell’adolescenza dell’atleta e attivista Colin Kaepernick, conosciuto come il quarterback che nel 2016, prima di una partita e durante l’inno nazionale, si inginocchiò per protestare contro la brutalità della polizia e le disuguaglianze razziali.

La trama di Colin in Black & White

Scritto da Michael Starrbury e diretto dalla DuVernay, Sheldon Candis, Robert Townsend, Angel Kristi Williams e Kenny Leon, il drama di sei episodi si concentra sugli anni della formazione di Kaepernick (interpretato da Jaden Michael), raccontando quelle esperienze significative che lo hanno reso il grande quarterback dei San Francisco 49ers che conosciamo e in seguito un attivista. Colin in Black & White segue Kaepernick mentre affronta ostacoli che hanno a che fare con la razza, la classe e la cultura come un giovane ragazzo nero cresciuto da una famiglia di bianchi nella California centrale, ripercorrendo il viaggio che lo ha fatto diventare in definitiva un’icona culturale.

Nick Offerman (Parks and Recreation) e la vincitrice dell’Emmy Mary-Louise Parker (Weeds) interpretano i genitori di Colin, Rick e Teresa. Oltre a esserne il produttore esecutivo, Kaepernick è la voce narrante della miniserie che guida gli spettatori attraverso il racconto della sua vita. “Sono entusiasta di condividere questa prima anteprima di un progetto che ho co-creato con l’incomparabile Ava DuVernay negli ultimi due anni”, ha detto. “Non vedo l’ora che il mondo incontri l’incredibile Jaden Michael, un giovane attore che interpreta me durante gli anni del liceo, semplicemente un ragazzo cresciuto a Turlock, in California, che voleva giocare a football”.

