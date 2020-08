Stefano De Martino raggiunge Ibiza, dove si trova Belen Rodriguez. Ma forse ormai è troppo tardi per ricominciare

Stefano De Martino sbarca a Ibiza per riconquistare Belen Rodriguez. Dopo una lunga lontananza, la showgirl e il conduttore di Made In Sud ora sono vicinissimi, entrambi sull’isola spagnola. La modella ha raggiunto la meta delle sue vacanze ormai da settimane, mentre l’ex ballerino di Amici, che prima si trovava a Napoli è volato verso l’isola per raggiungerlo.

Il motivo? Ufficialmente per riportare Santiago dalla sua mamma, ma in tanti sono convinti che Stefano sia pronto a riconquistare Belen. Il settimanale Chi pochi giorni fa aveva anticipato la volontà del conduttore di farsi perdonare dall’ex moglie come era già avvenuto un anno fa, ma ora la situazione sarebbe più complicata del previsto. La Rodriguez infatti non sembra disposta a tornare sui suoi passi e dopo lo smarrimento iniziale, raccontato anche in un video su Instagram, ha cercato di dimenticare l’ex marito.

Prima ha iniziato un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, già finito, poi è volata a Ibiza svelando sui social di essere finalmente felice e serena. De Martino riuscirà a riconquistare il suo cuore? Difficile dirlo, anche se qualcuno che lo conosce bene come Maria De Filippi ha affermato che fra i due ci potrebbe essere un nuovo ritorno di fiamma.

“Stefano è un ragazzo molto particolare – ha spiegato al settimanale Gente -, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…Questa volta con Belén non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.

Nel frattempo Stefano è stato avvistato nei locali di Ibiza in compagnia di una persona speciale: Daniele Scardina. Il pugile è reduce dalla fine dell’amore con Diletta Leotta: lei lo ha lasciato, ma lo sportivo sta soffrendo ed è deciso a fare qualsiasi cosa pur di riconquistarla. Alcuni testimoni affermano che Daniele e Stefano avrebbero trascorso la sera parlando del loro futuro, ma soprattutto delle donne che amano.





