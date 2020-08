Letizia Ortiz incanta l’isola di Minorca: prendisole, spalle nude e quello spacco…

Abito bianco, espadrillas e una colorata shopper di tela. La regina è super trendy. E con re Felipe prosegue il tour anche in vacanza: la monarchia deve riguadagnare consensi…

Letizia Ortiz e Felipe di Spagna sono in vacanza (di lavoro): da Maiorca si spostano sull’isola di Minorca. E la regina fa colpo: in abito prendisole, che lascia scoperte le spalle, e con quello spacco, è una regina di stile.

SHOPPER DI STOFFA – Letizia Ortiz detta legge in fatto di moda con il suo look super estivo: prendisole candido, espradillas coordinate e una coloratissima shopper di stoffa. Con una linea da modella. Il giornale El Espanol ha svelato il segreto della sua forma fisica e delle sue braccia così toniche.

NIENTE ZUCCHERI ED ESERCIZI PER LE BRACCIA – Oltre ad allenarsi con yoga, cyclette e zumba nella palestra della Zarzuela, la regina fa esercizi specifici per i tricipiti al muro. E ha bandito lo zucchero dalla dieta: in una gelateria ha infatti chiesto gusti sugar free. “Non mangiamo zucchero a casa”, ha spiegato la regina. Povere principesse!

VACANZA DI LAVORO – Intanto il tour dei sovrani prosegue anche in agosto. Con il numero dei contagi di coronavirus in continua risalita nel Paese e gli scandali del re emerito Juan Carlos che si è dato alla fuga, la monarchia non può permettersi di stare in vacanza.





