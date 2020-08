Dentro la nuova casa di Harry e Meghan a Santa Barbara

L’enorme residenza di Montecito, nella contea di Santa Barbara, sarebbe costata ai due 14,65 milioni di dollari. Con nove stanze da letto e sedici bagni, la proprietà avrebbe anche una depandance per gli ospiti, già pronta per mamma Doria

Il principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato Los Angeles per trovare un po’ di calma, di privacy. Ma a Montecito, nella contea di Santa Barbara, California, Dove la coppia ha stabilito la propria residenza, la cortina di riservatezza erta dai due è presto crollata. La nuova magione del Duca e della Duchessa di Sussex, che in Canada avevano preteso di soggiornare nella cosiddetta Golden Mile, dove solo i ricchi hanno casa, non ha nulla da invidiare alle sistemazioni precedenti.

L’enorme villa, sormontata da un parco con piscina e campi da tennis, è costata ai Sussex 14,65 milioni di dollari. E fonti vicine alla coppia giurano che i due l’abbiano pagata da sé. « Meghan e Harry sentono finalmente di essere indipendenti, e non c’è sensazione più bella. Hanno comprato questa casa senza alcun aiuto da parte della famiglia. Non è un prestito di un amico, come successo in precedenza. È loro, e non vedono l’ora di poterla chiamare casa», ha spiegato una fonte, secondo cui la magione conterebbe nove stanze da letto e sedici bagni.

La proprietà, vicina a quelle di Oprah Winfrey, Jeff Bridges ed Ellen DeGeneres, avrebbe poi una casa per gli ospiti, perché mamma Doria possa continuare a vivere con la figlia, un giardino di rose, un piccolo cottage per i bambini e una sala da thè. In totale, tra casa e giardino, si raggiungerebbe una superficie di oltre cinquemila metri quadri. «Qui è dove vogliono mettere radici», ha continuato la fonte, «Qui è dove vogliono crescere Archie, assicurandosi di avere una vita quanto più normale possibile».





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it