Barbara d’Urso presto zia: la sorella Eleonora è incinta

Grande felicità per la famiglia di Barbara D’Urso: Eleonora D’Urso, sorella minore di Barbara, è incinta di una bimba. L’annuncio è arrivato su Instagram con una foto che mostra l’attrice 44enne con il pancione in evidenza. ”A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta!”



questo il messaggio che accompagna il post, con tanto di hashtag che svelano il nome della bimba, Sofia, e la gravidanza giunta al sesto mese. La conduttrice non ha ancora commentato, ma sarà sicuramente al settimo cielo. Eleonora, 44 anni, è la sorella minore di Barbara ed è sposata con l’Ingegnere chimico Michele Olmo. E’ un’attrice teatrale e televisiva, figlia del padre della conduttrice. Negli anni Novanta ha preso parte ad alcune serie televisive come Don Matteo, Il Commissario Rex ed Il Maresciallo Rocca diventando un volto noto. Nel 2019 ha vestito i panni di Chiara ne La Dottoressa Giò insieme a Barbara. ”Siamo sei fratelli. Io sono la prima, poi c’è Daniela, che ha tre anni meno di me, poi Alessandro che ha otto anni meno di me”, aveva spiegato Barbara d’Urso in occasione di un’intervista che vide protagonista Eleonora in una puntata di Domenica Live. “Noi siamo i figli di Rodolfo e Vera. Un anno dopo la morte di mia madre mio padre si è risposato con Wanda. Dalla loro unione sono nati Riccardo, che ora vive in Giappone, Fabiana, che vive in Sicilia, e Eleonora”.

I rapporti tra la conduttrice e la sorella sono stati piuttosto freddi per un periodo delle loro vite: “Sei anni fa Eleonora si è allontanata da me. Ha avuto un momento di crisi personale e poco per volta si è chiusa in se stessa e si è allontanata da me. Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovate. È stata lei a cercarmi. E ora eccoci qui, più unite che mai”.





