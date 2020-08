Anna Billò, la giornalista che sarà al posto di Ilaria D’Amico dopo il suo addio al calcio

Dopo l’addio di Ilaria D’Amico al mondo del calcio, già si cerca una conduttrice che possa sostituirla per la Champions League e sembra proprio che tra le favorite ci sia Anna Billò. La giornalista sportiva, già volto Sky da diversi anni, potrebbe essere la prescelta dal momento che può vantare una grande esperienza in fatto di calcio. Riservata e professionale, la Billò è spostata con l’ex calciatore e allenatore Leonardo, dal quale ebbe nel 2013 una proposta di matrimonio memorabile.

La notizia dell’addio di Ilaria D’Amico al mondo del calcio è stata quasi un fulmine a ciel sereno. La giornalista sportiva ha deciso di tentare nuove strade e per questa ragione ha abbandonato l’ambito del quale è stata una delle icone per più di vent’anni. Ragion per cui, emergono i primi nomi di coloro che potrebbero prenderne il posto, come si avanza su La gazzetta dello sport. Il primo ad essere divulgato è quello di Anna Billò, già giornalista sportiva di Sky, dove ha condotto la rubrica Euro Calcio Show e segue come inviata gli eventi calcistici del campionato di Serie A e che, quindi, potrebbe essere il nuovo volto della Champions dopo la D’Amico. Scopriamo qualche curiosità sul suo conto.

Già volto della nota emittente da diversi anni, Anna Billò classe 1976, dopo essersi laureata in Sociologia alla Sapienza di Roma, nel 2006 diventa giornalista professionista e si avvicina al mondo del giornalismo sportivo, approdando poi sul piccolo schermo. La collaborazione con Sky è prolifica fin dagli inizi, infatti si afferma fin da subito come una delle giornaliste più quotate e oltre a figurare come inviata nelle partite di campionato di Serie A, le viene affidata la rubrica Euro Calcio Show. Nel 2015 viene scelta come conduttrice per il consueto approfondimento post partita, con le interviste dedicate all’Europa League. In occasione degli Europei, poi, ha condotto da Parigi il programma a seguito di ogni partita, al fianco di Alessandro Costacurta e Gianluca di Marzio.

Anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Anna Billò non si è allontanata dal calcio. Nel 2013, infatti, sposa l’ex calciatore e allenatore di calcio Leonardo Nascimento de Araujo, meglio conosciuto semplicemente con il nome di “Leonardo”. Gli appassionati ricorderanno la bellissima proposta di matrimonio che l’ex campione le ha fatto in diretta televisiva. Un evento indimenticabile che ha portato i due a sposarsi e a coronare il loro sogno d’amore con una cerimonia a Palazzo Marino a Milano. Un sogno da cui sono nati anche due bambini, Tiago nato il 13 novembre 2011 e Tomas il 13 aprile del 2014.





