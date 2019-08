Meghan Markle separata dal “suo” principe al Museo delle cere

La statua di cera di Meghan Markle non sarà più posizionata nell’ala dedicata alla famiglia reale, lo spiega il direttore del museo

C’è un’ala al Madame Tussauds di Londra interamente dedicata ai reali inglesi.Il celebre museo delle cere che ripropone statue ad altezza d’uomo di attori, attrici, cantanti e musicisti, ha regalato anche un po’ di spazio alla royal family. Ci sono tutti, anche Meghan Markle e il Principe Harry. Ma secondo le ultime notizie che sono trapelate dal Daily Mail, riportate poi da Vanity Fair, sembra che la Duchessa di Sussex sia stata separata dal suo principe e dalla stessa famiglia reale.Infatti pare che la riproduzione della Markle verrà trasferita in un’altra ala del museo, in una stanza che ospita le star come i Beckham, Tom Hardy e Priyanka Chopra. Ma ci sarebbe un motivo ben preciso per questa separazione. Come fanno sapere i dirigenti del museo, separare Meghan Markle dal Principe è per enfatizzare lo status di celebrità della Duchessa. “Ha un ruolo diverso all’interno della famiglia inglese – afferma il direttore del museo in una nota -. Vogliamo rispecchiare il suo status di celebrità indipendente”. La scelta secondo le prime indiscrezioni è stata molto apprezzata anche se, come al solito, ci sarebbero anche diversi detrattori.I più conservatori la vorrebbero al fianco del principe così da poter riabilitare la sua immagine, visto che ultimamente tutte le sue scelte sono andate contro il rigido protocollo corte.

Carlo Lanna, ilgiornale.it