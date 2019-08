È nato il terzo figlio di Alanis Morissette

È nato Winter Mercy Morissette-Treadway, terzo figlio della cantante Alanis Morissette e del rapper Mario “Souleye” Treadway

Fiocco azzurro per Alanis Morissette: l’8 agosto è nato Winter Mercy Morissette-Treadway, terzo figlio della cantante e del rapper Mario “Souleye” Treadway.Ad annunciarlo è stata la donna con un post su Instagram. Nell’immagine un primo piano del piccolo che dorme in una copertina, con una mano – forse della mamma – che gli accarezza la testa. Ad accompagnare la foto poche e semplici parole: “Eccolo. Winter Mercy Morissette-Treadway 8/8/19”. E poi l’hashtag #mywholelifeidreamedoflovingyouthree, che in italiano suona come “per tutta la mia vita ho sognato di amare voi tre”.Alanis Morissette e il marito Mario “Souleye” Treadway hanno, infatti, già due figli: Ever Imre, nato a fine 2010, e Onyx Solace, nata a metà 2016. Questa terza gravidanza era stata annunciata a fine marzo con la pubblicazione di una foto col pancione. La cantante, che ha compiuto 45 anni a giugno, aveva parlato del rapporto con la maternità alla rivista Self: “Volevo avere tre figli con tutta me stessa ma ho sofferto di alcuni aborti spontanei, quindi pensavo non fosse più possibile”.Ma Alanis Morissette non si è arresa e, superato il dolore per gli aborti, ha cercato in ogni modo di avere il terzo figlio. Quando ormai non ci sperava più è arrivata la notizia della nuova gravidanza. Ma la cantante sa bene che anche dopo aver dato alla luce un figlio possono presentarsi dei problemi.Dopo la nascita di entrambi i suoi figli, infatti, Alanis ha sofferto di depressione post-parto. In quei casi aspettò troppo tempo prima di chiedere aiuto. Stavolta, però, l’esperienza è maggiore; la Morissette ha piena coscienza del problema e assicura che se dovesse ripresentarsi la depressione chiederà subito un supporto psicologico.

Gianni Nencini, ilgiornale.it