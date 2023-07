Maria De Filippi alla conduzione dell’edizione invernale di Temptation Island

Non finiscono le novità in Mediaset e adesso è il momento di Temptation Island. Il reality ha da sempre riscosso un grande successo e proprio questo dettaglio ha convinto Pier Silvio Berlusconi a farne un format per il prossimo inverno.

Se per la versione estiva è stato sempre scelto Filippo Bisciglia come conduttore, per la versione invernale ci sarà il volto più amato di Mediaset: Maria De Filippi L’incarico per la produzione del realty delle coppie è stato affidato alla Fascino, società a cui fa capo la De Filippi e pare proprio che la conduttrice sarà al timone del programma come conduttrice.

Da quanto previsto, la data della messa in onda per Temptation Island è gennaio 2024, quindi la De Filippi ha tutto il tempo per realizzare un programma ad hoc, così che riscuota lo stesso successo di quello estivo.

La versione Winter di Temptation Island avrà ovviamente una location diversa e invece di essere situata in località balneari come finora è stato, probabilmente sarà ambientato in una baita lussuosa di montagna. Non si hanno ancora molte certezze sulla versione invernale del reality ma, tuttavia, si tratta di ipotesi che potrebbero corrispondere al vero. La conclusione sarà sempre davanti al fatidico falò di confronto, dove i partecipanti dovranno scegliere se lasciarsi oppure andare via insieme.

Nelle settimane successive verranno aperti i casting per partecipare alla trasmissione e ci sarà la selezione delle coppie.

Oltre al nuovo reality Maria De Filippi è stata riconfermata anche per gli altri programmi che conduce finora, quindi Amici, Uomini e Donne e la trasmissione del sabato sera C’è posta per te. Si tratta di programmi molto seguiti che vengono trasmessi tutti sulla rete ammiraglia che è Canale 5.