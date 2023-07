High School Musical: The Musical: The Series, in arrivo la stagione finale

Sta per calare il sipario su High School Musical: The Musical: The Series. Disney + ha distribuito il trailer dell’ultima stagione che potrà contare anche sul ritorno di ben sei attori del franchiste con protagonisti Zac Efron, Vanessa Hudgens.

Joshua Bassett e compagni sono pronti per salutare il pubblico. Dopo tre stagioni di grande successo, il cast della produzione farà ballare un’ultima volta il pubblico. Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q, Now Smart Stick) ha condiviso le immagini ufficiali della nuova stagione fornendo così uno sguardo inedito sulla produzione.

Il trailer ha raccontato brevemente sinossi e personaggi annunciando anche il coinvolgimento di ben sei attori del franchise lanciato nel primo decennio degli anni 2000. Troveremo infatti Monique Coleman, Alyson Reed, Bart Johnson, Corbin Bleu, Lucas Grabeel, Kayce Stroh questi ultimi tre apparsi anche precedentemente.

Inoltre, Disney ha annunciato che la quarta stagione di High School Musical: The Musical: The Series farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente mercoledì 9 agosto.

Gli ultimi otto episodi vedranno nel cast principale anche Sofia Wylie, Julia Lester, Dara Renée, Frankie Rodriguez, Liamami Segura, Kate Reinders.