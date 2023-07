Film stasera in TV da non perdere venerdì 14 luglio 2023

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Crazy Night – Festa col morto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia con Scarlett Johansson. Cinque amiche si riuniscono per un addio al nubilato ma un colpo di scena le attende.

Gli indifferenti, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Trasposizione cinematografia dell’opera di Alberto Moravia, con Valeria Bruni Tedeschi ed Edoardo Pesce.

Fratelli unici, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Raoul Bova e Luca Argentero in una commedia. Dopo aver perso la memoria, un uomo sconvolge la vita del fratello medico.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

La mia Africa, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Meryl Streep in un intenso dramma di Sidney Pollack, con Robert Redford.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Mission: Impossible, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Tom Cruise nel primo film della saga divenuta cult. Ethan Hunt, agente segreto, deve capire chi lo sta incastrando accusandolo di essere una spia.

Wanted – Scegli il tuo destino, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Angelina Jolie e James McAvoy in un film tratto da un fumetto. Un anonimo impiegato diventa un assassino.

Detective Knight – Giorni di fuoco, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Secondo capitolo di una trilogia action con Bruce Willis. Un detective deve sgominare la banda di un sanguinario terrorista.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Belle & Sebastien – Next Generation, ore 21:00 su Sky Cinema Family

La tenera amicizia tra un bambino e un cane nell’ennesimo film tratto dal romanzo di Cecile Aubry.

Cast Away, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Tom Hanks in un cult. Un manager naufraga su un’isola deserta cercando di tornare a casa.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Decision to leave, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Noir di Park Chan-Wook premiato a Cannes. Un detective deve indagare su un presunto suicidio ma si innamora della moglie della vittima.

Psycho, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Remake del cult di Alfred Hitchcock a cura di Gus Van Sant.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Tali e quali, ore 21:25 su Rai 1

Carlo Conti alla conduzione del format di successo che stavolta vede cimentarsi sconosciuti e non vip.

L’isola delle 30 bare, ore 21:20 su Rai 2

Miniserie francese in un cui una madre cerca di scoprire la verità sulla morte del figlio.

Judas and the Black Messiah, ore 21:20 su Rai 3

Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield in un film premiato con 2 Oscar. Un piccolo criminale ricattato dall’FBI si infiltra tra le Pantere Nere per favorire la cattura del leader.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

La ragazza e l’ufficiale, ore 21:20 su Canale 5

Serie TV ambientata nella Prima Guerra Mondiale che racconta l’amore tra una ragazza e un militare.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Nuova stagione della serie tv che segue le vite di alcuni poliziotti di Chicago.

La pantera rosa, ore 21:15 su La7

Peter Sellers in un grande classico del cinema comico. Un ispettore deve evitare che venga rubato un inestimabile gioiello.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.