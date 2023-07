Dogman, il nuovo film thriller di Luc Besson

È uscito in queste ore il trailer ufficiale di Dogman, il nuovo film diretto da Luc Besson.

Il regista francese di capolavori come Léon e Il quinto elemento è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo thriller al cardiopalma, interpretato da Caleb Landry Jones. L’attesissima pellicola parla di un uomo vittima di abusi quando era piccolo, e che ora “trova la sua salvezza attraverso l’amore dei suoi cani”.



La trama del film è ancora molto vaga, intenzionalmente, tuttavia sia il trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo, e anche in fondo) sia le poche informazioni promozionali fanno capire come Dogman riporti il cineasta francese a quel genere che lo rese un mito all’inizio della sua carriera, quando diresse capolavori come Subway, Nikita, Léon: il thriller.

Questa pellicola sarà quindi un vero e proprio ritorno alle origini per Besson, ritorno che era già iniziato con il precedente film, Anna. Il successo che si preannuncia già a fare da corollario a Dogman dovrebbe in qualche modo fare dimenticare a Luc Besson le recenti battaglie legali che ha dovuto combattere, a causa dell’accusa di stupro a lui rivolta da parte dell’attrice Sand Van Roy.

Il regista è stato da poco scagionato, quindi ora può tornare a concentrarsi sul suo lavoro.

LUC BESSON È IL “ONE MAN BAND” DI QUESTO FILM

Il regista francese in questo caso non è soltanto il regista: ha pure scritto la sceneggiatura, e inoltre produce con la sua Luc Besson Production, in associazione con EuropaCorp, compagnia da lui fondata ma ora di proprietà dell’americana Vine Alternative Investments Group.

Il cast di Dogman include Christopher Denham, Marisa Berenson, Michael Garza, Eric Carter e Jojo T. Gibbs. La pellicola sarebbe dovuta originariamente uscire in Francia il 19 aprile scorso, tuttavia le reazioni positive dei compratori che hanno assistito alla proiezione per addetti ai lavori a Berlino ha fatto propendere per una nuova strategia, facendone slittare l’uscita nel Paese natale del cineasta al 27 settembre. In Italia arriverà l’indomani, il 28 settembre, distribuito da Lucky Red.

UN TITOLO UGUALE AL FILM DI MATTEO GARRONE PER UN FILM MOLTO DIVERSO

Il film di Besson condivide il titolo con la pellicola del regista italiano Matteo Garrone, tuttavia la storia che racconta è assai diversa da quella dell’opera italiana.

Il Dogman di Luc Besson ha visto concludere le riprese l’anno scorso. Il genere a cui appartiene è il thriller. La trama, benché sia ancora tenuta top secret, racconta di un bambino che durante l’infanzia ha conosciuto soltanto l’amore dei cani (vittima com’è stato di un padre violento e abusante). Una volta cresciuto, proprio dai cani verrà salvato, come riporta la sinossi ufficiale molto stringata e sibillina.