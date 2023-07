Arriva una querela a Bianca Berlinguer firmata Matteo Renzi

Lo sfogo di Bianca Berlinguer dopo le dimissioni dalla Rai non è affatto piaciuto al senatore Matteo Renzi. Con una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva, l’ex presidente del Consiglio ha fatto sapere di aver “dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la dottoressa Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni”.

“Già da tempo mi sentivo isolata, un’estranea nella mia stessa famiglia”, ha raccontato la nota conduttrice di Cartabianca motivando la decisione di lasciare la Rai per passare a Mediaset. Si sentiva “tollerata e non coinvolta”, in poche parole il suo rapporto con la direzione della Rai “non era più ricucibile”.

Bianca Berlinguer ha voluto ringraziare l’ex direttore generale Campo Dall’Orto per averle dato la possibilità di fare un programma quotidiano e poi Cartabianca settimanale, “nonostante le disposizioni ostili di Matteo Renzi. Ogni tanto accade che si trovi un dirigente che guarda prima alla qualità del prodotto e solo dopo all’etichetta che porti”, ha chiosato la figlia di Enrico Berlinguer confermando di essere “una donna di sinistra”.

“Il fatto che io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un’equazione. Che allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica – ha spiegato l’ormai ex conduttrice della Rai in un’intervista al Fatto Quotidiano – . In particolare era stata la pretesa di Matteo Renzi: quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorno, uno contro i 5 stelle ed un altro contro Bersani. Vedo che oggi il suo giornale attacca me ed altri perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi”.

Questa la frase incriminata che ha fatto infuriare Renzi tanto da spingerlo a querelare la nota conduttrice.