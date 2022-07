Respinto il ricorso di Amber Heard: il processo di Depp resta valido

Un giudice della Virginia ha negato il ricorso con cui i legali dell’attrice avevano chiesto di ripetere il processo per errori nella selezione dei giurati. Per la star di Aquaman, confermata la sentenza che impone di risarcire il marito per 10 milioni di dollari

Niente da fare per Amber Heard. Un giudice della Virginia ha infatti respinto la richiesta dell’attrice di ripetere il processo nel caso di diffamazione che ha perso contro il suo ex marito, Johnny Depp, da lei accusato di violenza domestica. Respinto il ricorso degli avvocati della star di Aquaman, che avevano cercato di impugnare un errore nella selezione dei membri della giuria popolare.

SCAMBIO DI PERSONA

Secondo gli avvocati di Heard, il lavoro di controllo sulla giuria non era stato sufficientemente accurato tanto che era emerso, a verdetto concluso, come uno dei componenti non fosse la persona realmente convocata per l’incarico ma una con lo stesso nome che abitava allo stesso indirizzo ma con una data di nascita differente. Un’obiezione ignorata dal tribunale di Fairfax, dove il Penney Azcarate ha confermato la sentenza che impone star di risarcire l’ex marito per 10 milioni di dollari.