Orietta Berti pronta per il GfVip: “Litigare con Sonia Bruganelli? Capiterà”

La nuova opinionista si racconta al settimanale “Chi”

Orietta Berti è la nuova opinionista del “Grande Fratello Vip” e in questa avventura affiancherà la veterana Sonia Bruganelli. La cantante si è raccontata al settimanale “Chi” in una lunga intervista. E quanto alle presunte scintille tra opinioniste (come era stato l’anno scorso con Adriana Volpe, ndr) sottolinea: “Ah, perché, c’è anche da litigare? Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose”.

La Bruganelli in una recente intervista ha speso delle bellissime parole per la Berti: “Orietta è Orietta, è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza. Anche quest’altra esperienza che farà è un’altra scommessa forte e lei non ha mai paura di mettersi in gioco. Tanto di cappello”.

“Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo – continua Orietta parlando del Gfvip – Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella Casa che fuori”.

L’anno scorso ha visto il “Grande Fratello Vip? “Mi sono divertita tantissimo con Giucas Casella, lo conosco da tanti anni, da quando faceva il mago…”, conclude.