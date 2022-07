Natalie Portman: “Niente carne per Chris Hemsworth prima del bacio in Thor: sono vegana”

L’attrice ha rivelato un curioso aneddoto in merito alle scene romantiche con il protagonista di Thor: Love and Thunder

Natalie Portman ha svelato una curiosa usanza del suo partner Chris Hemsworth nel film Thor: Love and Thunder, quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono. L’attrice ha parlato della scena del bacio con il collega durante un’intervista con Capital FM. Ecco le sue parole.

NATALIE PORTMAN PARLA DEL BACIO CON CHRIS HEMSWORTH

“Chris Hemsworth è davvero gentile”, ha dichiarato Natalie Portman nel corso dell’intervista. “Il giorno in cui girammo la scena del bacio non mangiò carne al mattino perché sono vegana”, ha rivelato, specificando che per l’attore è stato un grande sacrificio perché “lui mangia carne più o meno ogni mezz’ora. È stato molto premuroso da parte sua. Non è qualcosa per cui mi arrabbio o a cui tengo, ma è stato solo premuroso”, ha concluso, sottolineando ancora una volta la gentilezza del collega. Anche Tessa Thompson, che nel film interpreta Valchiria, ha confermato l’attenzione di Hemsworth per la co-protagonista, e ha aggiunto: “Non sapevo che potesse resistere senza mangiare carne. È come se mangiasse dei bisonti al mattino. È stato un gesto molto dolce”. In Thor: Love and Thunder, il protagonista chiede aiuto a Re Valchiria, a Korg e all’ex fidanzata Jane Foster, ora in grado di sollevare Mjolnir, per sconfiggere il terribile Gorr il Macellatore di Dèi, interpretato da Christian Bale, che vuole portare all’estinzione degli dei.

CHRIS HEMSWORTH PARLA DI SUA FIGLIA

Nel corso di un’intervista Chris Hemsworth ha parlato di come sia stato recitare insieme alla figlia di 10 anni, India Rose Hemsworth, avuta dalla moglie, e attrice, Elsa Pataky. La bambina interpreta la figlia dell’antagonista Gorr il Macellatore di Dei. L’attore ha rivelato di aver aiutato la figlia a registrare il provino, e di essere molto soddisfatto del risultato. “Ha fatto un lavoro incredibile, complimenti e buon per lei”. Hemsworth ha poi aggiunto: “Amo la capacità di essere sé stessi che i bambini hanno in momenti come quello – ha detto, parlando del set – È un buon promemoria per tutti noi, di restare fedeli a chi siamo e di non essere catturati dall’importanza del tutto”. Anche Christian Bale ha voluto dire la sua in merito: “Chris era un papà meravigliosamente attento, stava dietro la telecamera tutto il tempo per controllare che lei stesse bene”, ha rivelato parlando del rapporto fra il collega e la figlia. “Mi faceva segno con il pollice alto e io rispondevo, per tenere la situazione sotto controllo. È stato tenero vederli insieme e lei è stata se stessa”.