X Factor, dal 15 settembre la nuova stagione su Sky Uno. La card

Una nuova conduttrice, Francesca Michielin, e una squadra di giudici rinnovata, col ritorno di Fedez e gli esordi di Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Per una nuova avventura dalle audition alla finale

Arriverà il 15 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW la nuova stagione di X Factor.

Lo show Sky Original prodotto da Fremantle quest’anno cambia tutti i suoi volti: al tavolo dei giudici – a 4 anni dall’ultima volta – si risiede Fedez, apparso nelle sue cinque edizioni competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno, empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi; e poi i debutti, nelle vesti di giudici, di Ambra Angiolini, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i linguaggi più vari, nel mondo dello spettacolo da trent’anni costantemente sulla cresta dell’onda; di Dargen D’Amico, uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale; e di Rkomi, uno degli artisti più poliedrici e di successo della nuova generazione italiana, reduce dai trionfi dei suoi ultimi lavori che hanno infranto ogni record precedente; in conduzione arriva Francesca Michielin che, a 10 anni dalla vittoria su quello stesso palco e dopo un percorso poliedrico e originale, torna lì dove tutto è iniziato ma in una veste (ancora) diversa.

Le selezioni, in cui torna il pubblico in presenza all’Allianz Cloud di Milano, saranno ancora più appassionanti: dopo le intensissime Audition e gli elettrizzanti Bootcamp con il classico meccanismo degli switch sulle 6 sedie a disposizione, ecco una inedita fase di Last Call in cui sul palco torneranno le 6 sedie e i giudici, riascoltando tutti i contendenti, definiranno il trio che vorranno portare ai Live Show. Anche quest’anno nessuna suddivisione in categorie tradizionali: i 12 finalisti verranno scelti solo sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica.