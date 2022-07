Madame Web, al via lo spin-off con Dakota Johnson

Sydney Sweeney ha rivelato che sono iniziate le riprese in gran segreto del nuovo film Marvel Madame Web

C’è grande mistero attorno a Madame Web, spin-off della saga di Spiderman prodotto da Sony Pictures. Si sa ancora molto poco del film, che dovrebbe vedere come protagonista Dakota Johnson ma, quel che sembra assodato, è che siano iniziate le riprese. A rivelarlo è l’attrice Sydney Sweeney, nota per aver preso parte a Euphoria e The Voyeurs, parte anche del cast Madame Web. Intervistata dal magazine Variety, l’attrice ha rivelato di essere proprio in questi giorni sul set per registrare le sue parti, confermando quindi che la produzione è partita e che si sta già lavorando sulla sua realizzazione.

LA RIVELAZIONE DI SYDNEY SWEENEY SU MADAME WEB

La produzione di Madame Web ha deciso di tenere un bassissimo profilo e di rivelare il meno possibile sullo spin-off di Spiderman. Per questo motivo le riprese sono iniziate in gran segreto e anche sul cast si hanno poche certezze. Una delle poche è che la protagonista sarà Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith e di Don Johnson, e che vi prenderà parte anche Sydney Sweeney, che finora è stata la prima a rivelare qualche dettaglio in più sulla produzione: “In questi giorni sto girando le mie scene per Madame Web. Non posso dire nulla di nulla sul mio personaggio, ma sono molto, molto eccitata”. Così ha spiegato a Variety la sua presenza sul set, ma senza ulteriori dettagli così da non dare indicazioni su una possibile ricostruzione della trama. “È il mio primo film Marvel! Quindi è stato molto divertente, ho fatto un sacco di allenamento nei mesi scorsi solo come lavoro di preparazione per entrare nella parte”, ha spiegato ancora l’attrice, lasciando intendere che ci sarà molta azione in Madame Web.

CHI È MADAME WEB NELLA SUA VERSIONE A FUMETTI

Madame Web è un personaggio di fantasia inventato da Denny O’Neil e John Romita Jr. la cui prima apparizione risale al 1980. Il suo vero nome è Cassandra Webb ed è la leader del gruppo delle donne ragno. Nella storia originale, Madame Web è cieca e soffre di un deterioramento neurologico dovuto alla miastenia gravis. Tuttavia, i suoi super poteri le permettono di ovviare alle problematiche dovute all’handicap. In particolare, sono le capacità psicologiche a renderla così particolare e a darle la connotazione di una medium. È grazie a queste che Madame Web scopre la vera identità dell’Uomo ragno e lo aiuta a superare una serie di difficoltà.

LA TRAMA DI MADAME WEB CON DAKOTA JOHNSON

Pochissime notizie sono trapelate dalla produzione di Madame Web in merito alla trama della versione cinematografica Marvel con Dakota Johnson. Secondo alcune indiscrezioni, però, il film dovrebbe raccontare la vita dell’eroina fin dalla sua nascita, esplorando a fondo le sue capacità di chiaroveggenza, che la introdurranno nel mondo dei ragno. Madame Web si preannuncia come una pellicola divertente e ironica, come tutte quelle Marvel, ma con spaccati emozionali e passaggi psicologici che porteranno lo spettatore ad avere un altro punto di vista dell’universo Marvel che ha sempre conosciuto.