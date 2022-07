Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente, il teaser trailer in italiano

La pellicola racconterà la storia del giovane Coriolanus Snow

Un salto indietro rispetto a quanto narrato nelle pellicole con protagonista Jennifer Lawrence. Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente è il titolo del film che vedrà Rachel Zegler nel ruolo di Lucy Gray Bird e Tom Blyth in quello di Coriolanus Snow.

HUNGER GAMES: LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE, IL TEASER

Nelle scorse ore NOTORIOUS Pictures ha distribuito il teaser trailer in italiano del film che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2023, più precisamente nel mese di novembre.

Il filmato ha destato grande curiosità nel pubblico, desideroso di vedere la storia del giovane Coriolanus Snow sul grande schermo; il lavoro rappresenterà quindi un nuovo capitolo del franchise in grado di dominare il botteghino internazionale con un incasso di oltre tre miliardi di dollari.

Parallelamente all’uscita del filmato, NOTORIOUS Pictures ha pubblicato anche la sinossi ufficiale della pellicola: “Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12”.

Il testo poi riporta: “Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente”.