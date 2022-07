Film stasera in TV da non perdere giovedì 14 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 14 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il miglio verde, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tom Hanks e Michael Clarke Duncan in un film cult tratto da un romanzo di Stephen King.

The Experiment, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Adrien Brody e Forest Whitaker in una sconvolgente storia. Ventisei uomini accettano di partecipare a uno studio psicologico all’interno di un carcere.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Ritorno al crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Alessandro Gassman, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi nel sequel del film Sky Original.

Parla più forte, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un professore che sta perdendo all’udito trova l’aiuto della sua nuova vicina di casa.

Un weekend da bamboccioni 2, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel della commedia con Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock e Salma Hayek.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Spider-Man: Far from home, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Seconda avventura dello Spider-Man targato Marvel Studios, con Tom Holland e Jake Gyllenhaal.

Maze Runner – La fuga, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Secondo capitolo della trilogia action tratta da un romanzo.

The Amazing Spider-Man, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Primo reboot della saga dell’Uomo Ragno, con Andrew Garfield ed Emma Stone.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

Doctor Sleep, ore 21:15 su Sky Cinema

HalloweenSequel di Shining con Ewan McGregor che interpreta un adulto Danny Torrance, costretto a rivivere gli eventi del passato.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Shrek, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Capolavoro della Dreamworks. Un orco deve salvare una principessa che nasconde un segreto.

FILM MUSICAL DA VEDERE STASERA IN TV

La La Land, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ryan Gosling ed Emma Stone in una pellicola pluripremiata agli Oscar. Un musicista e un’attrice cercano la loro strada.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Joy, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Jennifer Lawrence e Bradley Cooper nella vera storia di Joy Mangano, casalinga diventata milionaria.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Don Matteo, ore 21:25 su Rai 1

Terence Hill e Raoul Bova nella nuova stagione della nota fiction.

TIM Summer Hits, ore 21:20 su Rai 2

Andrea Delogu e Stefano De Martino conducono alcune serate all’insegna della musica dal vivo.

La croce e la svastica, ore 21:20 su Rai 3

Documentario di Giorgio Treves sul dramma dei cristiani durante il nazismo.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Scherzi a parte 2021, ore 21:20 su Canale 5

Enrico Papi alla conduzione della scorsa edizione del famoso format sugli scherzi ai vip.

FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1

Serie tv spinoff di “FBI”, con Julian McMahon e Kellan Lutz nel cast.

Servant of the people, ore 21:15 su La7

La serie tv che ha reso famoso l’attuale presidente dell’Ucraina, ex attore, Volodymyr Zelensky.

Cops – Una banda di poliziotti, ore 21:30 su TV8

Miniserie originale Sky con protagonista Claudio Bisio e ambientata nel mondo della polizia.

Via dall’incubo, ore 21:25 su Nove

Jennifer Lopez in un drama-thriller. Una donna si innamora di un uomo che rivela una doppia personalità.