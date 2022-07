Alex Belli ora è anche un cantante: nel suo singolo racconta “L’amore libero”

Il titolo del brano rappresenta la sua idea delle relazioni, che ha più volte decantato durante la partecipazione al “Grande Fratello Vip”

Da attore a cantante, passando per l’arte e i reality show.Alex Belli è ormai inarrestabile e ora ha pubblicato il suo singolo “L’amore libero“, con cui vuole entrare a far parte degli artisti che animano l’estate italiana. Il titolo del brano rappresenta evidentemente la sua idea delle relazioni, che ha più volte decantato durante la partecipazione al “Grande Fratello Vip” e per cui ha ricevuto anche molte critiche.

I telespettatori del programma di Alfonso Signorini non possono non ricordare la liaison con Soleil Sorge, nata sotto le telecamere ma interrotta dall’ingresso in Casa della moglie Delia Duran. Proprio la showgirl, che con Belli condivide l’idea di “coppia aperta”, è una delle protagoniste della copertina del singolo. Al centro c’è l’attore, alla sua destra la compagna, mentre alla sua sinistra un’altra donna, bionda, di cui non si conosce l’identità. Per lavorare a questo nuovo progetto Alex Belli si è affidato al batterista, produttore musicale e autore, Emiliano Bassi: un professionista del settore che in passato ha lavorato per Laura Pausini, ma anche Elisa, Gianna Nannini e Giorgia.