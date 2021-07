Targhe Tenco, Madame è entrata nel salotto buono della canzone d’autore

Opera prima per l’album Madame e co-autrice della canzone dell’anno Voce con Enrico Botta e Dario Faini: Madame debutta con successo nel salotto buono della canzone d’autore. La cantante ha portato a casa due premi importanti alle Targhe Tenco che vengono assegnate ogni anno da un’ampia giuria di giornalisti musicali.

La Targa per il miglior album è andata a Cinema Bersani di Samuele Bersani. Nella categoria interpreti ha vinto Planetario di Peppe Voltarelli, il miglior album in dialetto è Manzamà dei Fratelli Mancuso, l’album collettivo a progetto è il tributo a Rino Gaetano Ad esempio a noi piace Rino.

L’anno scorso i vincitori sono stati Cip! di Brunori Sas (miglior album), Pietro Cantarelli come autore della canzone di Tosca Ho amato tutto, Paolo Jannacci per l’opera prima (Canterò), Morabeza di Tosca (interprete), Napoli 1534 della Nuova Compagnia di Canto Popolare (album in dialetto), Note di viaggio Capitolo 1 e Io credevo: le canzoni di Gianni Siviero a pari merito per l’album collettivo a progetto.

Le Targhe verranno consegnate in ottobre nell’ambito del Premio Tenco, la rassegna della canzone d’autore prevista al Teatro Ariston di Sanremo.

