Oltre 3000 ore live e 30 canali, le Olimpiadi su discovery+

Una squadra di talent per seguire gli eventi, anche on demand

Oltre 3000 ore live nei 17 giorni di competizione, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti, dall’inizio alla fine della premiazione, senza interruzioni. E’ la vasta offerta messa in campo da Discovery per le Olimpiadi di Tokyo.



“Un’esperienza senza precedenti in Italia”, l’ha definita l’ad della divisione italiana del gruppo, Alessandro Araimo, sottolineando la possibilità per lo spettatore di vedere dove e quando si vuole ogni singolo evento. Un elemento non trascurabile, visto il fuso orario e la moltitudine di gare in programma. “Non c’è pubblico, c’è anche un tema di fuso orario, ma c’è un fattore straordinariamente importante ed è che il paese è bramoso di sport e gli ultimi ultimi risultati lo dimostrano”, ha detto in collegamento video in conferenza stampa il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Dal 23 luglio all’8 agosto si potrà seguire la 32esima edizione dei Giochi minuto per minuto su discovery+, la piattaforma Ott del gruppo, anche on demand. Una copertura che, ovviamente, darà il più ampio spazio possibile alla spedizione italiana: sono 384 gli atleti azzurri qualificati: 198 uomini e 186 donne. Saranno oltre 100 tra commentatori e talent, i protagonisti che al microfono racconteranno ogni istante dei Giochi.

Tantissimi gli ex atleti che affiancheranno i commentatori, ben 16 che hanno partecipato a 27 Giochi Olimpici vincendo 13 medaglie, di cui 4 d’oro: Rossano Galtarossa, Margherita Granbassi, Andrea Meneghin, Hugo Sconochini, Roberta Vinci, Francesco Panetta, Riccardo Magrini, Pino Maddaloni, Cristina Chiuso, Rachele Sangiuliano, Paolo Canè, Paolo Cozzi, Alberto Busnari, Ilaria Colombo solo per citarne alcuni. A commentare anche Valentina Marchei, talento del pattinaggio sul ghiaccio ma anche davanti alle telecamere, Giulia Cicchinè, volto sempre più apprezzato del pubblico Eurosport, Zoran Filicic, commentatore Eurosport al racconto dei suoi settimi Giochi Olimpici, questa volta in veste di inviato e Sara Pizzo Kashihara, influencer italo-giapponese per immergersi nella cultura nipponica. Previste interviste, speciali e approfondimenti in diretta da casa Italia e dalle sedi delle gare. Format video esclusivi come La Parola del Giorno, Origami Challenge e Valentina’s Diary, per provare a scoprire il dietro le quinte dei Giochi in maniera innovativa. Spazio anche all’approfondimento in chiaro con “Azzurri – La Notte dei campioni”, in onda ogni giorno in seconda serata sul NOVE dal 23 luglio fino all’8 agosto, condotto da Margherita Granbassi che racconterà, a fine giornata, i successi degli atleti italiani a Tokyo. Il Cube, una tecnologia all’avanguardia, permetterà, inoltre, ai talenti e agli atleti di interagire globalmente, da Milano, a Londra a Tokyo, grazie alla realtà aumentata. Ad impreziosire, poi, il lungo elenco di talent italiani, ci sarà un team internazionale: ben 90 medaglie olimpiche dai principali Paesi fra cui Sir Bradley Wiggins, Carolina Klüft, Fabian Hambüchen, Alain Bernard, Siren Sundby, Adam Korol, Jani Sievinen e Alberto Contador. Federica Pellegrini è stata, inoltre, nominata Olympic Ambassador di discovery+. Insieme ad altre stelle – Sky Brown, Lydia Valentin, Christian S›rum & Anders Mol – è protagonista di una campagna on air, digital e social, in cui invita tutti gli appassionati ad abbonarsi a discovery+. Discovery, che ha siglato accordi con TimVision (che offrirà ai propri clienti in esclusiva il canale in alta definizione Eurosport 4K), Amazon Prime Video, DAZN e Fastweb, consente a chi si iscriverà dal 19 luglio al 1 agosto di abbonarsi per 12 mesi a 29,99 euro complessivi, anche per proiettare gli utenti già a Pechino dove a febbraio si svolgeranno i Giochi Olimpici Invernali, dei quali il gruppo ha acquistato i diritti.

Ansa.it