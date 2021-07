L’ex Ciociara Alessia Macari è incinta e svela il nome che vorrebbe dare al suo primo figlio

Alessia Macari aspetta il suo primo figlio dal calciatore di origini tedesche Oliver Kragl, che ha sposato nel 2019. L’ex Ciociara di Avanti un altro e vincitrice del primo Grande Fratello Vip sarà mamma per la prima volta il prossimo inverno. Alle pagine di Chi ha raccontato di aver già iniziato a pensare al nome, nonostante non sappia ancora se il bebè sarà un maschio o una femmina. “Il nostro desiderio era chiamarla Luna, solo che Belén ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago, ma sembra il diminutivo di Santiago”, aggiunge.

Alessia Macari è l’ex Ciociara di Avanti un altro nonché vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver fatto divertire milioni di italiani con la sua partecipazione al programma di Paolo Bonolis, oggi Alessia, 27 anni, si gode l’amore di Oliver Kragl, il calciatore di origini tedesche che ha sposato nel maggio del 2019. La loro storia procede a gonfie vele, lui è innamoratissimo della sua “bellissima moglie”, come scrive su Instagram, che presto sarà anche mamma del loro primo figlio. L’ex ciociara infatti è incinta, come ha confidato sulle pagine di Chi, e diventerà mamma per la prima volta il prossimo inverno, tra dicembre e gennaio 2022.

