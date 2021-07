Habit: Bella Thorne suora con la pistola nello scatenato trailer del film

Cosa può esserci di meglio di Bella Thorne vestita da suora e con il rossetto che prende a calci un uomo insieme a delle consorelle per poi fuggire nella notte losangelina, mentre tutto intorno è musica, divertimento, fotografia dai colori acidi e altissimo rischio? Praticamente niente…

L’attrice, che già in Girl si armava di ascia per dare la caccia ai torturatori e assassini del padre, ne combina di tutti i colori nel trailer red band di Habit, il primo film di Janell Shirtcliff che negli Stati Uniti debutterà al cinema e on demand il prossimo 20 agosto.

Scritto dalla stessa Shirtcliff, Habit ci dimostra quale forza travolgente possa avere il girl power ed è accompagnato dalla voce fuori-campo della Thorne, che commenta gli eventi a cui lo spettatore assisterà se dovesse decidere di vedere il film. La storia raccontata è quella di uno scaltro gruppetto di bad girl che nella Città degli angeli vogliono solo divertirsi ma si cacciano in un brutto guaio e devono travestirsi da suore per sfuggire a uno spacciatore di droga che vorrebbe farle a fettine.

Nel cast di Habit ci sono anche Libby Mintz, Josie Ho, Paris Jackson, Gavin Rossdale, Hana Mae Lee e Hayley Marie Norman.