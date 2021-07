Eurovision, Rimini si candida ad ospitare l’edizione 2022

La città di Rimini si candida ufficialmente a ospitare l’Eurovision Song Contest 2022. Il sindaco Andrea Gnassi ha firmato la manifestazione di interesse che è stata inviata nei termini previsti dal bando pubblicato dalla Rai, che è chiamata a organizzare la manifestazione in qualità di emittente di servizio pubblico del Paese vincitore dell’edizione 2021. “La città di Rimini – commenta il primo cittadino – soddisfa tutti i requisiti richiesti dal bando della Rai: è dotata di un aeroporto internazionale a cui se ne aggiungono altri due a un’ora e a meno di un’ora e trenta di distanza, ha un’offerta alberghiera di oltre 1.100 alberghi con più di 36.000 camere e un’infrastruttura multifunzionale adeguata a ospitare l’evento secondo le specifiche richieste pubblicate nell’avviso. Infrastrutture, spazi e location per eventi pre e after show. La Fiera ha dimostrato di potere organizzare concerti con almeno 10 mila persone ed è servita da treni e navette. Tutto questo, unito alla grande storia che lega da sempre la città di Rimini alla musica e alla sensibilità contemporanea per le sonorità che guardano l’Europa, rende la nostra città – conclude – tra quelle potenzialmente in grado di accogliere Eurovision 2022, come poche altre in Italia”.