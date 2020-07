Stefano De Martino nega il gossip con Mariana Rodriguez, gag con Peppe Iodice: “T’ingrifa il nome?”

Le battute di Peppe Iodice sul gossip che impazza intorno a De Martino sono ormai un tormentone di ogni puntata di Made in Sud. Nello sketch del 13 luglio si è parlato del weekend in barca con Mariana Rodriguez, con tanto di battuta sull’omonimia con la ormai ex moglie Belen. De Martino ha smentito definitivamente l’esistenza di una liason con la venezuelana.

A Made in Sud continuano le “frecciatine” di Peppe Iodice dedicate al gossip che impazza su Stefano De Martino. La battute sullo scandalo della separazione da Belen Rodriguez sono anzi ormai un appuntamento settimanale fisso del programma di Rai2, e pure l’occasione per lo stesso conduttore di smentire i vari pettegolezzi che escono a cadenza quotidiana.

Questi intermezzi, peraltro, giovano probabilmente agli ascolti, che sono in crescita come dimostrano i dati della puntata del 13 luglio. Nell’episodio in questione Iodice è tornato a scherzare sull’affair Belen, facendo ancora riferimento all’ormai noto e supposto tradimento di De Martino con Alessia Marcuzzi. Benché tutte le parti in causa abbiano smentito (Belen compresa), l’occasione è troppo ghiotta per non ironizzare sui presunti messaggi tra lui e la Marcuzzi che la Rodriguez avrebbe scoperto tramite iPad: “La situazione è precipitata. Mi spiace che ti devo sempre dire io queste cose. Ti sei fatto acchiappare con l’iPad in mano!”, ha incalzato Iodice di fronte a un De Martino “stremato” dal gossip che ancora una volta ha negato tutto.

Nessun riferimento, stavolta, alle storie con conduttrici “anziane”. Il pettegolezzo più fresco, infatti, è quello che vede protagonisti De Martino e Mariana Rodriguez, paparazzati insieme in barca durante un weekend a Napoli. Anche in questo caso la battuta è d’obbligo, visto che il caso ha messo sulla strada del conduttore un’altra showgirl che porta lo stesso cognome della ex moglie (nessuna parentela con Belen: Mariana viene dal Venezuela): “Ho saputo che stai scandagliando questa nuova signorina. Ma tu ti fai ingrifare dal nome?”. Anche in questo caso, però, si tratterebbe di un rumor senza fondamento, come peraltro già svelato da Fanpage.it: “Non è vero nulla” assicura De Martino. Dunque, quella tra lui e l(‘altra) Rodriguez sarebbe dunque una semplice amicizia. È almeno la quarta presunta storia che viene smentita in poche settimane, dopo Alessia Marcuzzi, Emma Scalondro e la ex ballerina di Made in Sud Maria Rosaria Leone.



