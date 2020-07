Elodie annuncia una serie di concerti nell’estate 2020

Elodie in tour nel 2020: le date e le informazioni sui biglietti per i concerti della cantante romana protagonista del Festival di Sanremo.

Prima Sanremo, poi due date per promuovere This is Elodie. Questo era il programma di Elodie prima dello scoppio dell’epidemia di Coronavirus. Purtroppo infatti anche i suoi eventi dal vivo sono rimasti vittime dell’emergenza. Tuttavia, la cantante non si è data per vinta e ha organizzato per l’estate una serie di concerti speciali da agosto a settembre. Ecco tutte le date.

Dalla Valle d’Aosta a Bari, la cantante romana è pronta a riscaldare l’estate italiana con una serie di eventi dal vivo di altissimo livello. Di seguito tutte le date:

18 luglio 2020 al Musicastelle Outdoor 2020 di Gressoney La Trinité, in Valle d’Aosta (ingresso gratuito su prenotazione)

5 agosto 2020 al Teatro Tindari di Patti (Messina) per l’Indiegeno Fest 2020

(Messina) per l’Indiegeno Fest 2020 30 agosto 2020 all’ Arena Squarcia di Ascoli Piceno (special performance con Dardust e Mahmood)

di Ascoli Piceno (special performance con Dardust e Mahmood) 3 settembre 2020 in Villa Bellini , a Catania, con apertura di Chadia Rodriguez

, a Catania, con apertura di Chadia Rodriguez 13 settembre in Piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari (Bari), con apertura di Stash

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne, quelli già acquistati restano validi anche per le nuove date.

Subito dopo la pubblicazione del suo terzo album in studio Elodie ha fatto il suo ritorno a Sanremo, dove aveva già gareggiato nel 2017 con il brano Tutta colpa mia. Anche nel 2020 l’artista romana di origine creola è stata protagonista sul palco dell’Ariston con un pezzo firmato da autori di grandissimo prestigio. La sua Andromeda è stata infatti scritta da Mahmood, vincitore del Festival nel 2019, e da Dardust, il produttore e compositore che sta riscrivendo la storia della musica pop (e non solo) italiana. Non a caso è diventata una delle hit più importanti del Festival.

