Rai Radio2, domani debutterà il nuovo programma “Soggetti smarriti”

Da domani, in diretta, dalle 7.45 alle 10.30, il “Ruggito del Coniglio” va in vacanza e cede il posto a ‘Soggetti Smarriti’, il primo nuovo programma dell’estate di Rai Radio2. Condotto da Marco Marzocca e Francesco Vercillo, “Soggetti smarriti”, andrà in onda tutta l’estate e fino al 6 Settembre, dal lunedì al venerdì, con rubriche, contest divertenti, le notizie più strampalate e tutta la musica dell’estate di Rai Radio2. La versatilità e l’esperienza del conduttore radiofonico Francesco “Ciccio” Vercillo, “disturbata” dagli interventi giocosi e dai personaggi surreali di Marco Marzocca, saranno alla base del programma che permetterà ai suoi ascoltatori di interagire in diretta attraverso whatsapp, messaggi vocali al 3487300200, e telefonate allo 063131.

‘Soggetti Smarriti’ sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlayRadio e con contenuti speciali su Facebook, Twitter e Instagram di @RaiRadio2.