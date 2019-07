Rai Parlamento, torna il “Confronto”

Martedì 16 e venerdì 19 luglio, alle 15.00 su Rai3 torna il “ Confronto” di Rai Parlamento. Verranno proposte alcune novità nel rispetto del format innovativo e vincente inaugurato durante la campagna elettorale delle ultime elezioni europee. Il “Confronto” torna in un momento di importante dibattito e confronto tra le forze politiche, prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

In ogni puntata Rai Parlamento proporrà una doppia sfida, ciascuna di 20 minuti: in piedi dietro al leggio, due parlamentari, uno di maggioranza e uno di opposizione che risponderanno alle domande del Direttore di Rai Parlamento Antonio Preziosi, ma anche alle richieste dei giovani, rivolte direttamente ai politici e registrate in esterna.

Nei due Speciali di Rai Parlamento, i rappresentanti dei partiti di maggioranza e opposizione si confronteranno in diretta sui principali temi dell’attualità politica e parlamentare della settimana, nel rispetto delle regole del pluralismo e dell’equilibrio tra le forze politiche.

Ritmo serrato, scandito da timer e gong: 30 secondi a domanda, 1 minuto a risposta, 3 diritti di replica.