“Non ho un appuntamento galante da oltre 35 anni”. Diane Keaton è fiera di essere single

Non è sposata ma è fiera di essere single, a 73 anni Diane Keaton si gode la sua vecchiaia senza nessun ripensamento, e afferma che non è triste se non riceve più l’invito per un appuntamento galante

È sempre stata una donna fuori dagli schemi oltre che un’attrice di grande talento. In una recente intervista che Diane Keaton ha rilasciato a InStyle, ha rivelato particolari inediti sulla sua vita privata.Confessa che da molti anni è single ed è molto fiera del suo status di donna libera e senza nessun legame matrimoniale.Ha risposto in maniera schietta e sincera alle domande che ha ricevuto. “Gli uomini non mi chiedono più di uscire da molto tempo – rivela Diane Keaton .- Mettiamo le cose in chiaro. Questa è una cosa a cui tengo particolarmente. Da oltre 35 anni sono single, non ho nessun tipo di appuntamento galante. Conosco un sacco di uomini, ho un sacco di amici, ma nessun appuntamento”. E non nasconde nessun velo di tristezza. Anche se in passato è stata legata sentimentalmente a Woody Allen, Warren Beatty e Al Pacino, nessuno dei suoi partner è diventato un compagno di vita. Ha due figli: Dexter (adottato nel 1996) e Duke (adottato nel 2001).”Ho 73 anni e credo di essere l’unica della mia generazione che non è stata mai sposata. Sono single ma non mi dispiace. Perché io non ho bisogno di essere amata. Quello che provo per me stessa mi basta e mi avanza – confessa -. Non sarebbe stata una buona idea sposarmi, e sono felice di non averlo fatto. Il motivo? Credo di essere una tipa strana. Fin dai tempi del liceo ho sempre pensato di non voler essere la moglie di nessuno”. Recentemente Diane Keaton è apparsa in tv a fianco di Jude Law in “The Young Pope“.

Carlo Lanna, ilgiornale.it