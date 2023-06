Pietro Tartaglione e Donnamaria continua la litigata pubblica

Pietro Tartaglione e Edoardo Donnamaria sono stati protagonisti di un recente scontro a distanza, avvenuto sui social. L’ex volto di Uomini e Donne sarebbe entrato in contrasto con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il tutto parrebbe nascere dai tanti messaggi di condoglianze sui social in seguito alla morte di Silvio Berlusconi.

La polemica di Donnamaria e la risposta di Tartaglione

La morte del politico e imprenditore italiano è stata molto sentita anche nel mondo social, con diversi utenti e vip che hanno voluto omaggiarlo, inviando condoglianze alla famiglia ed esprimendo la loro vicinanza. Per Edoardo Donnamaria, tuttavia, non sarebbe tutto oro quel che luccica. “Influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo” ha scritto l’ex GF Vip in una Instagram story.

Le parole di Donnamaria non sono passate inosservate, specialmente a Pietro Tartaglione che, con un video, ha voluto rispondere a quanto detto dall’ex GF Vip. “Ragazzino viziato, fai un bagno di umiltà che non sei nessuno” avrebbe dichiarato l’ex volto di Uomini e Donne. Tartaglione avrebbe sottolineato la presunzione di Donnamaria nel definire “personaggini” alcuni vip che hanno parlato di Berlusconi, specificando anche come avesse creato polemiche in un messaggio che doveva essere di condoglianze.

Le parole di Tartaglione avrebbero scatenato una nuova reazione di Donnamaria che, in un primo momento, avrebbe risposto in privato direttamente all’ex volto di Uomini e Donne, per poi pubblicare tali risposte su Twitter. “Mi ci mancava tortiglione oggi. Se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo” ha scritto nel post con allegate le foto delle sue risposte a Tartaglione.

Donnamaria avrebbe risposto per le rime a Pietro, motivando il perché delle parole usate nella precedente Instagram story. “Non sei un granché ad argomentare per essere un avvocato” si legge tra le tante risposte dell’ex GF Vip alla storia di Tartaglione. Lo scontro è stato seguito da numerosi fan e non dei due vip, con molti che si sono espressi sulla vicenda.

Sotto il post Twitter in cui Donnamaria ha riportato le risposte a Tartaglione, molti suoi fan hanno sostenuto il suo gesto e le sue parole. “In una prossima vita, magari, possono provare ad avere un confronto alla pari con te” si legge. “Continua a mangiare la pasta lunga” scherza un altro utente sotto il post Twitter. Sui social, tuttavia, si possono leggere anche critiche rivolte ad entrambi. “Edoardo si conferma un immaturo“. “Non capisco questo attacco e tutte queste parolacce” commenta un utente in merito alle parole di Tartaglione.

Delle semplici condoglianze alla famiglia Berlusconi si sono trasformate in uno scenario di polemiche social. Edoardo Donnamaria, In questo periodo in crisi con Antonella Fiordelisi, e Pietro Tartaglione sono stati artefici di uno scontro a distanza, con diversi fan che hanno sin da subito preso posizione in merito, tra chi sostiene Edoardo e chi critica la sua scelta. Non resta che attendere per capire se ci potranno essere ulteriori sviluppi in questa storia.