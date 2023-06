Il funerale di Silvio Berlusconi

Non era ancora l’una e già Maria De Filippi era in Duomo, in seconda fila, appena dietro la famiglia con accanto la compagna di PierSilvio Berlusconi, Silvia Toffanin a Milano, pochi minuti dopo l’arrivo di Gerry Scotti. Solo due dei tantissimi personaggi del mondo della spettacolo presenti al funerale di Silvio Berlusconi. All’ingresso le parole di Flavio Briatore: «Era un amico, sono molto triste». In Duomo, prima del resto della famiglia l’ex moglie Veronica Lario seduta accanto ai nipoti, dietro l’attuale compagna Marta Fascina e i figli di Berlusconi. Ad accogliere le autorità ci sono il sindaco di Milano Sala e il presidente della Regione Lombardia Fontana.

Il Milan

Nella Chiesa ci sono anche i giocatori del suo Milan Zvonimir Boban, Demetrio Albertini e Franco Baresi. Presente anche l’ex ct del Milan Arrigo Sacchi e l’ex allenatore Fabio Capello.

La tv

C’è la presentatrice Mediaset Ilary Blasi, ma anche Massimo Boldi. «Mi ha insegnato tantissimo» ha detto Barbara D’Urso. «Per la vita artistica è stato un punto di riferimento. Ho imparato tantissimo» ha aggiunto ricordando la sua «gentilezza e autorevolezza». «È esploso l’amore degli italiani per il presidente» ha detto la deputata di Forza Italia e conduttrice tv Rita Dalla Chiesa. «Si sono capiti ora tutti gli sforzi da lui fatti per mediare, per noi di Forza Italia era una guida molto forte». Ci sono Iva Zanicchi, Lorella Cuccarini, Marco Columbro, Lele Mora.

La politica e l’imprenditoria

«Avevo un rapporto assolutamente affettuoso, ci sentivamo e mi chiamava. Ricordo la genialità, la voglia di fare e la positività. Lui è sempre stato vicino al Veneto, con il Mose, il Passante di Mestre e la grande alluvione del 2010. Mi ha chiamato durante Covid, mi ha sempre espresso la sua vicinanza. Il pessimismo per lui non esisteva», ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. L’editore Urbano Cairo: «Oggi è un giorno in cui dobbiamo semplicemente ricordare Berlusconi, pregare e basta. Queste sono cose rispetto alle quali la famiglia sapra bene come comportarsi».

Silvio Berlusconi è stata la «rigenerazione» dopo la prima repubblica ha detto Vittorio Sgarbi: «Mi mancherà come mancano le persone care». «È stato il fondatore del centrodestra i suoi valori erano il bello, il buono e il giusto», le parole di Umberto Bossi in piazza Duomo. Gerry Scotti: «Commemoriamo Silvio Berlusconi e gli facciamo sentire il nostro abbraccio. Ha avuto tanti avversari, qualche nemico ma il calore della gente può cancellare sia i nemici sia gli avversari. Le persone mi fermano come se fossi un portavoce chiedendomi di riferire alla famiglia che gli vogliono bene. Mi ha fatto impressione toccare con mano questo affetto».

Necrologi e corone

C’erano pagine di necrologi sul Corriere della Sera e su altri quotidiani, tanti da dover finire anche nelle giornate successive a quelle dopo la morte. Basterebbe questo a indicare quanti sono oggi in Duomo a Milano per il funerale di Silvio Berlusconi. Le polemiche sul lutto nazionale non sono mancate, come ex premier il funerale di stato era automatico ci fosse.

Tantissime anche le corone di fiori arrivate in mattinata. Da Belen Rodriguez a squadre di calcio e regioni. «Con eterno affetto, non ti dimenticheremo mai» il messaggio di Lapo Elkann e di sua moglie Joana. C’è la corona della Rai e quella della famiglia Ghedini.

La politica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e 32 esponenti di governo con la premier Giorgia Meloni in Duomo. Presenti anche i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa con il fondatore della Lega Umberto Bossi e il presidente Friuli, in rappresentanza delle regioni, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Milano e il presidente della Lombardia Fontana e quelli di Veneto e Piemonte, Zaia e Cirio.