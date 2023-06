GENTE in edicola con un giorno di anticipo e uno speciale di 60 pagine dedicate a Silvio Berlusconi

GENTE: USCITA STRAORDINARIA PER RICORDARE BERLUSCONI.

Uscita straordinaria per GENTE, il settimanale Hearst diretto da Umberto Brindani che questa settimana arriva in edicola con un giorno di anticipo, giovedì 16 giugno, anziché venerdì per ricordare un italiano indubbiamente straordinario:

Silvio Berlusconi a pochi giorni dalla sua scomparsa.



Una foliazione speciale con 60 pagine di servizi sul fondatore di Forza Italia, ricco di articoli, testimonianze, ricordi e soprattutto immagini che ripercorrono l’intera vita di Berlusconi.

Lo stesso direttore Umberto Brindani dedica a Berlusconi un lungo editoriale dal titolo “Il costruttore di sogni” in cui ripercorre tutti gli incontri, a partire dal 1990, con quello che per lungo tempo fu il suo editore. Di cui sottolinea soprattutto il magnetismo comunicativo:

“Non era facile resistergli e, a parte quelli, tantissimi, che sono saliti sul suo carro per interesse, è invece facile capire come abbia potuto affascinare milioni di persone comuni. Con la sua visione ottimistica della vita, con le promesse roboanti anche se mai attuate, con la difesa strenua dei valori tradizionali di un Paese fondato sul lavoro, sì, ma soprattutto sulla famiglia”.

Conclude Brindani “Niente di ciò che è successo in questo mezzo secolo ha potuto prescindere dalla sua ingombrante presenza, nella politica italiana come in quella estera, nell’economia come nella giustizia, nello spettacolo come nel calcio. Portava i tacchi rialzati, ma era un gigante. Un costruttore di sogni. L’ultimo, quello di diventare presidente della Repubblica, l’ha mancato. Perché non è riuscito a concretizzare il suo desiderio forse più ambizioso: quello di essere amato da tutti gli italiani”.