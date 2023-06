Amici, al posto di Arisa un’icona della musica italiana

È passato meno di un mese dalla fine della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma sembra che gli autori siano già a lavoro per l’inizio del talent show il prossimo autunno. Ovviamente, al timone tornerà ancora una volta la padrone di casa, “Queen Mary”. Tuttavia, sembra che ci saranno dei cambiamenti importanti tra i professori. A quanto pare, potremmo non vedere nuovamente nel programma Raimondo Todaro e Arisa. Quest’ultima potrebbe essere sostituita da una vera e proprio icona del panorama musicale italiano: Patty Pravo

L’indiscrezione ha rivelato che Patty Pravo potrebbe sbarcare presto nel talent show più famoso della televisione italiana. Arisa ha confessato recentemente di volersi dedicare principalmente alla sua carriera musicale, dunque sarebbe disposta a tornare solamente se gli orari lavorativi potrebbero combaciare con i suoi impegni. Tuttavia, i professori della Scuola di Amici devono seguire quotidianamente i ragazzi, per questo probabilmente sarà difficile poter rivedere la voce di “Sincerità” dietro il famoso tavolo del programma.

Ad ogni modo, pare che Maria De Filippi abbia già trovato una sostituta d’eccezione, riuscendo a prendere nella squadra di Amici una delle artiste più importanti del nostro Paese. Oltre ad essere una grande artista poi, Patty Pravo si è sempre distinta anche per la sua spiccata personalità, che sicuramente ne farebbe vedere delle belle all’interno di un programma come Amici. Bisogna specificare, però, che queste rimangono solamente indiscrezioni, dato che la cantante non si è ancora espressa a riguardo.

D’altro canto, invece, non è ancora chiaro chi potrebbe essere il nuovo professore di ballo, al posto di Raimondo Todaro. Da mesi, ormai, si mormora di una possibile uscita di quest’ultimo, anche se non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale. Tra i possibili nomi spuntati in queste settimane risaltano quelli di Giuseppe Giofrè, giudice dell’ultima edizione del Serale, e di Veronica Peparini, storica insegnante del talent. Insomma, per adesso il tutto rimane ancora un’incognita e bisognerà attendere i prossimi mesi per scoprire i nomi ufficiali dei professori della prossima edizione di Amici.