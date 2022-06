Mediaset acquisisce in esclusiva da BBC 25 documentari top di prima serata

Mediaset ha acquisito in esclusiva 25 prodotti top da BBC Studios, realizzati dalla pluripremiata Natural History Unit della rete britannica.

L’intesa prevede la prima visione assoluta di titoli dal valore indiscusso: 25 documentari, 80 ore di visione, realizzati con budget importanti e tecnologie avanzate.

I prodotti andranno in onda in prima serata su Retequattro e sulla rete tematica Focus.

L’esordio sarà su Retequattro a partire da martedì 21 giugno in prima serata con Dynasties II: l’avventura della vita: tre serate con immagini inedite dedicate alla vita, alle lotte e ai legami di sei famiglie di animali a rischio estinzione, guidate dal coraggio e dalla tenacia delle madri, vere custodi della continuità della specie: macachi, ghepardi, elefanti, puma, iene e suricati. Prossimamente, ancora su Retequattro: Frozen Planet II e Planet Earth III.

Frozen Planet II tornerà a parlare della vita e dell’ambiente nell’Artico e nell’Antartico, aree minacciate dal cambiamento climatico, che sta influendo sulla morfologia dei ghiacciai, sul permafrost e sulle estensioni stesse del ghiaccio marino.

Planet Earth III è il prosieguo del titolo considerato il più bello e importante mai realizzato sino ad oggi nel mondo della documentaristica naturale. Vincitore di numerosi premi, con la prima e seconda edizione, è il più atteso tra i capolavori realizzati dalla NHU, e darà vita a imperdibili serate-evento.

Altre serie in esclusiva per l’Italia andranno in onda sulla rete tematica gratuita Focus, sul canale 35. In partenza a giugno Mummies Unwrapped, a luglio La clinica dei grandi animali e, a settembre, Il grande dizionario degli animali.

Mummies Unwrapped indaga sui misteri legati ai più incredibili luoghi di sepoltura sparsi in tutto il mondo.

La clinica dei grandi animali rivela i miracoli, che permettono di salvare le vite degli animali sul tavolo operatorio.

Il grande dizionario degli animali tenta di capire il significato dei suoni prodotti dagli animali.