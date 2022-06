IL BACIO “IMMORTALE” FRA LIZ TAYLOR E RICHARD BURTON DIVENTA UN VIDEO INEDITO. SARÀ BATTUTO ALL’ASTA COME NFT DAL 18 GIUGNO SI ITALIANFT

Ricostruita per la prima volta in formato digitale la sequenza del bacio tra Liz Taylor e Richard

Burton ad Ischia che ha ufficializzato la nascita di una relazione tra i due attori protagonisti del

film Cleopatra (1962). L’inedito filmato, presentato in anteprima mondiale e realizzato dalla Marcello Geppetti Media Company utilizzando negativi originali e tecniche di morphing, verrà messo all’asta su ItaliaNFT il prossimo 18 giugno 2022.

Era 18 giugno del 1962 quando Marcello Geppetti sorprese Elizabeth Taylor e Richard Burton a

baciarsi sul tetto di un motoscafo a Ischia, l’ultimo giorno delle riprese italiane di Cleopatra. Quella foto

fece il giro del mondo e ridefinì il concetto di passione, creando una vera tempesta nelle vite private e

pubbliche dei due attori e alimentando un fortissimo dibattito nell’opinione pubblica.

Uno scoop mondiale che rinasce oggi grazie a sofisticate tecniche di morphing applicate ai negativi

originali che, di fatto, producono un filmato realistico ad alta risoluzione in grado di rendere il pubblico

spettatore dell’evento. Ma non solo. Grazie a ItaliaNFT, primo marketplace dedicato alla valorizzazione

dei beni digitali del Made In Italy, questo filmato inedito diventa anche un NFT acquistabile all’asta. Il

risultato è un’operazione straordinaria che crea il primo scoop “digitale” della storia aprendo una nuova

frontiera per la Digital Art applicata agli archivi.



La storia del bacio dello scandalo

Nel giugno del 1962 Marcello Geppetti scattò la foto che “costrinse” Richard Burton a sposare Liz Taylor.

A largo delle coste di Ischia, Geppetti immortalò il momento che Il New York Post pone al primo posto

tra le “7 most legendary Paparazzi photos”. “Solo i fotografi credevano a questa storia, perché solo

i fotografi sapevano la verità e non era pubblicità per il film” ha dichiarato Geppetti in un’intervista.

Siamo in un caldo giugno del 1962 e la “Dolce Vita” va rapidamente scemando. Ormai le agenzie

fotografiche e i paparazzi fanno fatica a trovare argomenti di interesse. Liz Taylor è a Roma per girare

Cleopatra, supercolossal a sfondo storico. A interpretare il ruolo di Marco Antonio, c’è Richard Burton,

gallese, buon attore di teatro e poco avvezzo alla mondanità. Nonostante sia a Roma con moglie e figli,

Burton non riesce a resistere al fascino dell’attrice e si trova invischiato in una vicenda di passione e

sentimenti incontrollabile. È l’occasione giusta per i paparazzi. L’assedio comincia e i due sono braccati

ovunque.

Geppetti, a largo delle coste di Ischia, coglie l’attimo e scatta quella che diventerà la foto più preziosa

del suo archivio. Richard Burton per bloccare la pubblicazione propone al fotografo 12.000.000,00 di

lire, più di 150.000 euro. Ma la sua risposta fu irremovibile «No, lavoro per la stampa, non per i privati»

Una delle foto più pagate di sempre diventa un NFT unico al mondo

Il bacio immortalato da Geppetti è una delle foto più pagate e iconiche della storia della fotografia e, di

fatto, segna la fine della Dolce vita vera e propria almeno quanto la foto di Secchiaroli dello spogliarello

di Aïché Nana, ne segnò l’inizio. Da un calcolo della famiglia, lo scatto fruttò circa 30 milioni delle

vecchie lire, una cifra che oggi si aggirerebbe sui 400 mila euro.

L’innovazione portata in dote dalla Blockchain e la collaborazione fra la Marcello Geppetti Media

Company e ItaliaNFT consente ora di rilanciare quello scoop sottoforma di NFT. Se la società che

gestisce e della valorizza l’archivio fotografico di Marcello Geppetti ha lavorato sulla generazione di un

video inedito attraverso l’elaborazione in computer grafica della sequenza degli scatti originali, ItaliaNFT

ha presieduto a tutta la fase di minting sulla Blockchain necessaria per autenticare l’opera.

In questa nuova forma, il “bacio immortale” diventa un contenuto digitale unico e originale che sarà

disponibile all’asta su ItaliaNFT a partire dal 18 giugno.



“La rinascita del bacio immortale sottoforma di NFT video rappresenta un momento storico non solo per

il mondo dei non fungible token ma per tutto il Made In Italy perché attesta una volta per tutte le

potenzialità degli NFT nel dare nuova vita al patrimonio artistico e culturale presente nel nostro Paese”,

commenta Achille Minerva, CEO e fondatore di ItaliaNFT. “La qualità e il significato storico delle foto

di Marcello Geppetti, i progressi delle tecnologie di computer grafica e l’inviolabilità garantita da una

piattaforma granitica basata su Blockchain rappresentano un modello vincente per portare le eccellenze

di questo tipo nella nuova era del valore digitale”.

Con il drop del bacio immortale ItaliaNFT prosegue nel suo percorso di penetrazione nel mondo delle

eccellenze italiane. La piattaforma, lanciata a fine 2021, ha già ospitato alcuni grandi firme del panorama

artistico e gli NFT esclusivi del Giro d’Italia e realizzerà nei prossimi mesi nuove collezioni NFT per

valorizzare i capolavori della cultura, del cinema, della letteratura, della musica, dello sport e della

produzione sul territorio italiano. Con uno sguardo in una nuova dimensione: quella che combina

l’originalità delle opere con l’innovazione digitale basata su Blockchain.