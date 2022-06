Film stasera in TV da non perdere martedì 14 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 14 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Barb e Star vanno a Vista del Mar, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Kristen Wiig e Jamie Dornan in una commedia. Due donne single in vacanza dovranno salvare una cittadina da un piano criminale.

Made in Italy, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Liam Neeson e suo figlio in un film con spunti autobiografici. Un artista inglese cerca di ricucire il rapporto con il figlio durante un soggiorno in Toscana.

Io e Angela, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Pietro Sermonti e Ilenia Pastorelli in una commedia surreale. Un uomo riceve la visita dell’Angelo della Morte sotto fattezze di una intrigante ragazza.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Contagion, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Pellicola quantomai attuale di Steven Soderbergh con Jude Law, Matt Damon e Marion Cotillard. Una spaventosa pandemia mondiale cambia il destino dell’intero pianeta.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Il risolutore – A man apart, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Vin Diesel in un action. A un agente antidroga viene uccisa la moglie: cercherà vendetta.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Corto Circuito, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un robot capace di provare emozioni si rifugia in una casa di umani, braccato da inventore ed esercito.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Ballerina, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film d’animazione su una ragazzina che vuole esercitare la professione di ballerina, ereditando una passione dalla madre.

Sing 2 – Sempre più forte, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Sequel del famoso e fortunato musical animato della Illumination.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

America Latina, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Elio Germano nel nuovo film dei fratelli D’Innocenzo. Un dentista che vive a Latina con la sua famiglia scoprirà un segreto nella sua cantina.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Oslo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic HBO che racconta la storia di un ministro norvegese che lavora per la pace di Israele e Palestina.

The imitation game, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Benedict Cumberbatch interpreta Alan Turing in questo film biografico.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Germania-Italia, ore 20:30 su Rai 1

Gara valevole per il girone di qualificazione di Nations League tra i tedeschi e gli azzurri.

Boss in incognito, ore 21:20 su Rai 2

Max Giusti alla conduzione di un format in cui il capo di un’attività controlla l’andamento della sua azienda tramite travestimenti.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Il piccolo lord, ore 21:25 su Rete 4

Film con Sir Alex Guinness, tratto dall’omonimo romanzo. Un povero ragazzino scopre di aver editato il patrimonio del nonno.

La scelta – The choice, ore 21:20 su Canale 5

Un ex donnaiolo si innamora follemente di una donna: dove potrà spingersi per amore?

Un’estate al mare, ore 21:20 su Italia 1

Commedia estiva con Biagio Izzo, Alena Seredova, Lino Banfi ed Enrico Brignano.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Due cuori e una provetta, ore 21:30 su TV8

Jennifer Aniston e Jason Bateman in una commedia. Una donna rimane incinta tramite inseminazione artificiale ma le provette vengono scambiate.

Unico testimone, ore 21:25 su Nove

Thriller con John Travolta. Il nuovo fidanzato della madre sconvolge l’equilibrio di un adolescente.