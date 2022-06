Concerto Green Day a Milano, la possibile scaletta

Con due anni di ritardo causa COVID-19, i Green Day sono pronti a cantare a Milano mercoledì 15 giugno all’Ippodromo SNAI di San Siro: ecco la possibile scaletta del concerto



I Green Day atterrano in Italia e sono pronti a incantare Milano mercoledì 15 giugno e Firenze giovedì 16 giugno. In realtà, la band avrebbe dovuto cantare già il 10 giugno 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano in occasione del Festival del rock I-Days, ma la pandemia COVID-19 ha posticipato di due anni la loro esibizione, riprogrammata dapprima il 16 giugno 2021 e poi slittata al 2022.

LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO DEI GREEN DAY

Non è ancora stata resa nota la scaletta ufficiale del concerto di Milano, tuttavia non è escluso che i Green Day possano ripetere quella del concerto di Stoccolma di sabato 11 giugno. A tal proposito, andiamo a ricordarla:

American idiot Holiday Know your enemy Pollyanna Boulevard of broken dreams 2000 light years away Longview Welcome to Paradise Hitchin’ a Ride Rock and Roll all nite Brain stew St. Jimmy When I come around 21 guns Minority Knowledge Basket case King for a day Shout Wake me up when september ends Jesus of suburbia Good riddance (Time of your life)

Non ci resta dunque che attendere il concerto di domani, mercoledì 15 giugno, a Milano per capire se, effettivamente, i Green Day eseguiranno le stesse canzoni di Stoccolma in questo ordine.

IL TOUR DEI GREEN DAY

Milano e Firenze saranno le uniche due tappe italiane dei Green Day, il cui tour proseguirà per tutta l’estate e per un po’ anche in autunno, toccando diverse città nel mondo. Ecco l’elenco completo dei prossimi appuntamenti live del gruppo:

Mercoledì 15 giugno 2022 – Ippodromo SNAI San Siro, Milano

Giovedì 16 giugno 2022 – Firenze Rocks, Firenze

Sabato 18 giugno 2022 – Rock For Peaple, Hradec Kralove (Repubblica Ceca)

Domenica 19 giugno 2022 – Ernst-Happel Stadion, Vienna (Austria)

Martedì 21 giugno 2022 – Antwerps Sportpaleis, Anversa (Belgio)

Mercoledì 22 giugno 2022 – Stadspark, Groningen (Paesi Bassi)

Venerdì 24 giugno 2022 – London Stadium, Londra (Inghilterra)

Sabato 25 giugno 2022 – John Smith’s Stadium, Huddersfield (Inghilterra)

Lunedì 27 giugno 2022 – Marlay Park, Dublino (Irlanda)

Mercoledì 29 giugno 2022 – Bellahouston Park, Glasgow (Scozia)

Venerdì 1° luglio 2022 – Garorock Festival, Marmande (Francia)

Sabato 2 luglio 2022 – Paris La Defense Arena, Parigi (Francia)

Giovedì 28 luglio 2022 – Lollapalooza, Chicago (Stati Uniti d’America)

Domenica 31 luglio 2022 – Lollapalooza, Chicago (Stati Uniti d’America)

Sabato 6 agosto 2022 – Outside Lands, San Francisco (Stati Uniti d’America)

Venerdì 9 settembre 2022 – Rock in Rio, Rio de Janeiro (Brasile)

Domenica 11 settembre 2022 – Velez Sarsfield Stadium, Buenos Aires (Argentina)

Domenica 18 settembre 2022 – Sea.Near.Now.Festival, Asbury Park (Stati Uniti d’America)

Giovedì 22 settembre 2022 – Hard Rock Live, Hollywood (Stati Uniti d’America)

Sabato 24 settembre 2022 – Firefly Music Festival, Dover (Stati Uniti d’America)

Domenica 2 ottobre 2022 – Singapore Gran Prix, Singapore (Singapore)

Venerdì 21 ottobre 2022 – F1 US Gran Prix at Circuit of the Americas, Austin (Stati Uniti d’America)