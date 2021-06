The Conjuring – Per ordine del diavolo ottiene il primo al boxoffice italiano del weekend

Alla sua seconda settimana di programmazione, The Conjuring – Per ordine del diavolo, terzo capitolo della saga horror sulle avventure paranormali dei coniugi Ed & Lorraine Warren, mantiene il primo posto al boxoffice italiano del weekend: il film ha incassato altri 320.000 euro, raggiungendo il totale di 1.410.000 (nel mondo siamo a quota 112 milioni di dollari). In generale questo fine settimana cinematografico italiano, complice anche il primo vero caldo estivo, ha registrato in totale un calo fisologico di 60.000 spettatori rispetto ai numeri dello scorso.

Questo non ha impedito a Crudelia, origin story con Emma Stone nei panni della Crudelia De Vil della Carica dei 101, di portare a casa altri 233.000 euro e di registrare col suo totale di 1.630.000 il più alto incasso nostrano dalla riapertura delle sale a fine aprile, superando il recordo di Nomadland (attualmente sul 1.412.000). Nel frattempo Crudelia ha raggiunto i 130.000.000 di dollari di introiti mondiali, ma è difficile valutarne il successo per via della sua disponibilità contemporanea in Accesso VIP in streaming su Disney+: considerando che c’è un sequel già in cantiere, i numeri devono essere stati giudicati positivi su tutti i canali di diffusione. Entra in terza posizione con 100.000 euro un altro thriller-horror, Run con Kiera Allen e Sarah Paulson, storia di una ragazza segregata e dominata da una madre apprensiva fino alla follia: ma cosa nasconde? Perché la monitora e sorveglia costantemente?

Slitta dal terzo al quarto posto il bellissimo The Father – Niente è come sembra con Anthony Hopkins: premiato con l’Oscar, l’attore mette in scena un uomo che precipita verso la demenza senile, mentre il film si adatta alla confusione della sua mente con rara sensibilità e intelligenza. Il responso al boxoffice di questo weekend è di 92.500 euro, il totale qui da noi si assesta sugli 800.000 euro.

Chiude la top five l’esordio del Comedians firmato da Gabriele Salvatores, vicenda di sei aspiranti comici che si sfidano, non senza amarezze, ripensamenti e voglia di riscatto, per un posto in programma televisivo. Interpretano il film, partito con 73.500 euro d’incasso, Ale, Franz, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Vincenzo Zampa e Giulio Pranno, con Natalino Balasso e Christian De Sica a interpretare rispettivamente il comico-coach e il comico-esaminatore. Dalla piece omonima di Trevor Griffiths