È il compleanno di Paolo Bonolis, gli auguri della ex Laura Freddi per i suoi 60 anni

Paolo Bonolis compie 60 anni. Il conduttore è nato il 14 giugno 1961. Il settimanale Novella 2000 ha pensato di contattare la sua ex fidanzata Laura Freddi per fargli gli auguri di compleanno. La showgirl ha avuto una relazione con Bonolis negli anni ’90. Lei aveva 19 anni, lui 30. Freddi è stata lieta di poter rivolgere un augurio all’uomo con cui in passato ha condiviso un pezzo di strada: “Gli auguro di festeggiare un compleanno speciale, in famiglia, con chi gli vuole bene, in serenità. Io gli voglio un gran bene, lui lo sa”. Se dovesse fargli un regalo punterebbe su “film e libri”, ma preferirebbe dargli un buono da spendere in libreria in modo da non rischiare di comprargli un libro già letto o una pellicola già vista: “Paolo è un divoratore, ha letto di tutto e ha visto di tutto”.

Dal 1983 al 1988, Paolo Bonolis è stato sposato con la psicologa Diane Zoeller. Dalla loro relazione sono nati Stefano e Martina. Bonolis ha conosciuto Laura Freddi qualche anno dopo la separazione dalla prima moglie. Il rapporto con la showgirl è durato tre anni. Ma perché è finita? Ecco cosa ha dichiarato Laura Freddi: “Quando ho rivisto Paolo ad Avanti un altro gli ho chiesto: ‘Perché le persone dopo trent’anni ancora ci chiedono perché ci siamo lasciati?’. Io me lo sono scordato, non me lo ricordo più. La memoria si è azzerata…”. Un paio di anni fa, ospite del programma Vieni da me, fu più precisa circa le motivazioni che li portarono a dirsi addio: “Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli”.

Attualmente, Laura Freddi – che è mamma di Ginevra, avuta dal compagno Leonardo D’Amico – ha un bellissimo rapporto con Paolo Bonolis e con la moglie del conduttore Sonia Bruganelli: “Abbiamo appianato, chiarito tutto. Azzerato ogni diceria. Non riusciamo a vederci per via del lavoro e della situazione sanitaria, ma sono contenta e felice dell’amicizia che ci lega. Spero che prima o poi riusciremo a creare un incontro con le nostre rispettive famiglie”. Intanto, sui social qualcuno ha fatto notare a Sonia Bruganelli come il settimanale Novella 2000 prima abbia intervistato la ex fidanzata di Paolo Bonolis e successivamente abbia rimarcato anche il profondo legame che il conduttore condivide con la moglie: “Ah dai dopo la Freddi si sono ricordati che esiste anche la moglie”. Sonia Bruganelli ha commentato con ironia: “In extremis”.