Raffaella Fico a ruota libera. Confessioni: il ritorno in tv e Balotelli

Raffaella Fico a ruota libera. La showgirl si confida: il ritorno in tv e Balotelli

Raffaella Fico si svela, tra progetti e famiglia. La showgirl 32enne si è raccontata a ruota libera nella trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia condotta dal giornalista Francesco Fredella (nel digital space di RTL 102.5). Il focus è stato posto su due argomenti: il suo possibile rientro sul piccolo schermo e la sua vita privata. In particolare si è parlato di Mario Balotelli, che con la napoletana ha avuta la figlia Pia, nata il 5 dicembre 20121. Oggi i rapporti tra il calciatore e la modella sono sereni e propositivi a differenza del passato. Addirittura, nei mesi scorsi, il gossip ha mormorato di un ritorno di fiamma nonostante, nel concreto, non ci sia mai stato un ricongiungimento sentimentale.

Fico: la showgirl napoletana prepara il rientro sul piccolo schermo

Rivedremo presto la Fico in tv? A rispondere è stata la diretta interessata che ha fatto sapere che “qualcosa bolle in pentola” ma che sarebbe prematuro dare la notizia che a breve tornerà sicuramente in video.

Anche perché Raffaella, sotto certi punti di vista, è una donna all’antica. Vale a dire che finché le cose non sono messe nero su bianco è meglio prenderle con le pinze ed evitare di fare annunci avventati. Insomma, le trattative sono in corso ma la meta non è ancora raggiunta.

Quindi meglio andarci con i piedi di piombo. La showgirl ha poi speso parole sull’ex Mario Balotelli, finito al centro della cronaca sportiva di recente per via dei pesanti attriti venutisi a creare con la società del Brescia Calcio, in particolar modo con il suo presidente Massimo Cellino.

Raffaella Fico e Mario Balotelli: la quarantena e rapporti distesi tra ex

Raffaella non è entrata nel merito delle frizioni sportive in cui è finito Mario, preferendo parlare della quarantena che ha visto il papà e la figlia Pia distanti. “Balotelli e Pia non si sono visti granché per via della quarantena proprio come tutti i figli di genitori separati. L’unica cosa che li ha aiutati sono state le video-chiamate. Avremo comunque il modo di recuperare”, ha narrato la showgirl campana. Oggi con l’ex compagno i rapporti sono ottimi e all’insegna del rispetto reciproco. Del legame ne ha parlato ampiamente proprio Raffaella pochi mesi fa, nel programma di Rai Uno Vieni da Me, innanzi a Caterina Balivo.

Rapporti ottimi e distesi, si diceva… Ma nessun ritorno di fiamma!

Gossipetv.com