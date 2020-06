Mediaset festeggia il centenario della nascita di Alberto Sordi

Nel centenario della nascita, Alberto Sordi (15 giugno 1920 – 15 giugno 2020) – l’arci-italiano per antonomasia; l’eclettico attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore; l’amatissimo protagonista di film che hanno accompagnato (e continuano a farlo) generazioni e generazioni di italiani – è al centro di un omaggio delle reti Mediaset.

Canale 5, Retequattro e Cine34 illuminano la propria programmazione raccontando il Sordi pubblico e quello privato, per un ritratto a tutto tondo del più autentico romano de Roma di sempre.

Canale 5: narra Sordi con uno Speciale TG5, previsto in seconda serata, sabato 13 giugno. L’approfondimento di Clemente J. Mimun – dal titolo Magnifico Testimone – è affidato ad Anna Praderio, che ripercorre la lunga carriera dell’Albertone nazionale attraverso le sue stesse parole, in due interviste del 1995 e del 1999. Il percorso prosegue con le testimonianze dei colleghi Carlo Verdone, Enrico Montesano e Gigi Proietti, che si conclude con le parole della storica publicist di Alberto Sordi, Paola Comin. Dalle ore 14.00, domenica 14, coronano il ricordo della rete diretta da Giancarlo Scheri, i super classici In viaggio con papà e Io so che tu sai che io so.

Retequattro: lunedì 15 giugno, in day-time, propone il lungometraggio Polvere di stelle.

Extra: lunedì 15, in prime-time, riproposizione dello speciale In ordine alfabetico: Gassman, Sordi, Vitti, condotto da Maurizio Costanzo con Enrico Mentana.

Cine34: dedica sei serate ad Alberto Sordi, dal 15 al 20 giugno. La rassegna Sordi 100, per un totale di 18 pellicole, va in onda in access, prime-time e seconda serata.

• lunedì 15: Il prof. Dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue (1969, di Luciano Salce); Il vigile (1960, di Luigi Zampa, con Vittorio De Sica, Sylva Koscina, Marisa Merlini); Tutti dentro (1984, con Joe Pesci e Dalila Di Lazzaro);• martedì 16: Lo scapolo (1955, di Antonio Pietrangeli, con Nino Manfredi); Sono un fenomeno paranormale (1985, di Sergio Corbucci, con E. Brigliadori); Quelle strane occasioni (1976, di Comencini, Loy, Magni, con P. Villaggio e S. Sandrelli);• mercoledì 17: Il comune senso del pudore (1976, di e con Alberto Sordi; con Cochi Ponzoni, Giò Stajano, Florinda Bolkan, Claudia Cardinale, Philippe Noiret, Ugo Gregoretti, Marina Cicogna…); Finché c’è guerra c’è speranza (1974, di e con Alberto Sordi e Marcella Di Folco); Allegro squadrone (1954, di Paolo Moffa, con V. De Sica, D. Gélin, Paolo Stoppa)• giovedì 18: Io so che tu sai che io so (1982, di e con Alberto Sordi e Monica Vitti); Polvere di stelle, in versione restaurata (1973, di e con Alberto Sordi e Monica Vitti); Buonanotte… avvocato! (1955, di Giorgio Bianchi, con G. Masina e V. Caprioli);• venerdì 19: Il medico e lo stregone (1957, di Mario Monicelli, con V. De Sica, M. Mastroianni, M. Merlini); Il presidente del Borgorosso Football Club(1970, di Luigi Filippo D’Amico); Dove vai in vacanza? (1978, di Mauro Bolognini, Luciano Salce, Alberto Sordi);• sabato 20: Il Conte Max (1957, di Giorgio Bianchi, con Vittorio De Sica e Alberto Sordi); In viaggio con papà (1982, di e con Alberto Sordi e Carlo Verdone);Nestore, l’ultima corsa (1994, di e con Alberto Sordi).