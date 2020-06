GF Vip: chi si rivede! Reunion dei concorrenti a casa di Fabio Testi: ecco chi c’è e chi invece è clamorosamente assente

I famosi della Casa si erano dati appuntamento nella tenuta dell’attore: promessa mantenuta

Brindisi, buon cibo, tanta allegria, musica e anche scherzi tutti da ridere

Il GF Vip è finito da due mesi, ma il cast del reality si ricompone magicamente con la reunion dei concorrenti a casa di Fabio Testi.

I famosi della Casa si erano dati appuntamento nella grande tenuta dell’attore in provincia di Verona. Quasi tutti mantengono la promessa, ma ci sono pure molti vip clamorosamente assenti.

Adriana Volpe, Teresanna Pugliese, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Andrea Montovoli, Fernanda Lessa arrivano euforici a casa di Fabio Testi. Gli ex inquilini del reality fanno festa. Molti di loro portano con sé i parenti. La Volpe ha con sé la figlia Gisele di 9 anni, Teresanna sta con il marito Giovanni , con il quale è andata a nozze nel 2018, e il figlio Francesco.

Si fa festa: brindisi, buon cibo, chiacchiere, tanti sorrisi e la felicità di essersi ritrovati. Gli ex gieffini vip si divertono un mondo in campagna. Montovoli e Denver sono scatenati, insieme a Patrick si inventano scherzi degni di quando erano nella Casa. Tutti viene condiviso nelle IG Stories di ognuno con foto e video che raccontano la bella giornata.

E’ una reunion con i fiocchi: c’è feeling e Fabio Testi accoglie con calore ognuno di loro. Mancano però parecchi volti che hanno popolato il reality. Assente Antonio Zequila, che, come comunicato da lui stesso, ha deciso di tagliare i ponti con tutti i concorrenti del GF Vip, con cui ha discusso fortemente.

Non ci sono neppure la vincitrice del reality Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, felici e innamorati in Sicilia, Asia Valente, Elisa De Panicis, Sossio Aruta, Licia Nunez, Aristide Malnati, Antonella Elia, Valeria Marini, Pago, Serena Enardu, Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti, Michele Cucuzza. Nessuno spiega il perché dell’assenza, a parte Rita Rusic che sul social chiarisce di non essere stata invitata.