Rai Radio Live, oggi “Frame” omaggerà Andrea Pazienza

A Rai RadioLive, nella puntata di oggi alle 19, “Frame”, il programma di Monica Bartocci e Gianluca Polverari, renderà omaggio al disegnatore Andrea Pazienza, l’indimenticato “Paz”: un viaggio nella musica e nelle copertine dei dischi che ha disegnato. Senza limitarsi al fumetto, infatti, Pazienza ha firmato anche manifesti cinematografici (tra i quali quello della Città delle donne di Fellini nel 1980, e quello per Lontano da dove, regia di Stefania Casini e Francesca Marciano, nel 1983); videoclip (Milano e Vincenzo di Alberto Fortis e Michelle dei Beatles per il programma di Rai 1 Mister Fantasy); campagne pubblicitarie. Ha lavorato nel mondo del teatro, realizzando scenografie e ideando locandine. E nel campo musicale: copertine di dischi per Roberto Vecchioni, la PFM, Enzo Avitabile, David Riondino e altri. Di se stesso disse una volta: «Il mio primo disegnino riconoscibile l’ho fatto a 18 mesi, era un orso, questo testimonia quanto era forte in me il bisogno di disegnare». La puntata di “Frame” dedicata al genio di PAZ si ascolta al link www.radiolive.rai.it, su Rai Play Radio, sulle radio Dab + e sul digitale terrestre televisivo.