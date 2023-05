Chi è Isobel Kinnear di Amici, la ballerina finalista che viene dall’Australia al serale 2023

Isobel Kinnear, origini australiane, è una ballerina di Amici 22. Ha 19 anni e balla da quando ne aveva 3. Isobel è entrata nella scuola a novembre arrivando al serale nella squadra Celentano-Zerbi, si contende la finale con Wax, Mattia e Angelina.

Isobel Kinnear ad Amici 22: le origini e la vita privata della ballerina

Isobel Kinnear è nata nel 2003 ed è originaria dell’Australia. Fin da piccola si è avvicinata alla danza e infatti ha iniziato a ballare quando aveva solo 3 anni. É entrata a far parte delle compagnia Dream Dance Company prima di arrivare nella scuola di Amici 22. Nel 2018 ha anche vinto il premio “Australia’s dancer of the year”. Sul suo profilo Instagram (IG @isobel_kinnear), dove conta più di 50mila follower, condivide foto della sua professione e anche del suo tempo libero. Nella scuola di Maria De Filippi è seguita dalla maestra Alessandra Celentano e ha da poco iniziato il suo percorso. Non si hanno informazioni sulla sua vita sentimentale, quindi non si sa se sia fidanzata o single, anche si in molti hanno notato una certa complicità tra lei e il cantante Cricca.

Isobel è entrata ad Amici 22 a fine novembre, dopo aver vinto una sfida di ballo contro Claudia. Anche l’anno prima aveva provato ad entrare nella scuola di Cinecittà, ma non c’è riuscita perché non capiva l’italiano. Diversi professori hanno notato il suo talento, tanto che sia Emanuel Lo che Alessandra Celentano hanno manifestato l’intenzione di lavorare con lei. La ballerina ha scelto di essere seguita da quest’ultima e il suo percorso sta procedendo nel migliore dei modi, tra gli apprezzamenti anche di diversi giudici esterni. Isobel ha anche vinto la possibilità di esibirsi in un video che verrà trasmesso su tutti i canale di World Of Dance. In una delle puntate si è infortunata, mentre ballava, ma ha superato anche questo piccolo incidente arrivando tra i finalisti ed è sicuramente tra le favorite alla vittoria.