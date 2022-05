Ultimo appuntamento con Citofonare Rai2

Con Paola Perego e Simona Ventura anche Elettra Lamborghini

Ultima puntata di questa edizione per “Citofonare Rai2“, domenica 15 maggio alle 12.15 su Rai2. Ospite di Paola Perego e Simona Ventura sarà Elettra Lamborghini, che si divertirà con le conduttrici tra giochi e canzoni in un’intervista un po’ “fuori dagli schemi” e per lei anche molte sorprese. In studio, per cantare i tormentoni dell’estate e non solo, ci sarà anche un altro amico: Marcello Cirillo che suonerà assieme alla band Isola Delle Rose. Interverranno in studio, per salutare e ringraziare il pubblico anche Massimo Cannoletta, Tinto, Gianluca Timpone, i vicini di casa e tutti gli altri protagonisti che hanno contribuito al successo di Citofonare Rai2. Elena Ballerini sarà invece collegata da Zoomarine, un grande parco divertimenti in provincia di Roma, e grazie a lei vedremo dei veri e propri spettacoli fatti dagli animali del parco. Non mancherà all’appuntamento domenicale il fedelissimo Simon and the Stars, con il suo oroscopo segno per segno e accanto a lui un grande ritorno: Santo Pirrotta, il giornalista esperto di gossip.