Robbie Williams, in vendita da Sotheby’s le sue opere d’arte

L’ex Take That si prepara a mostrare la sua passione per l’arte in ogni forma. Presto in esposizione (e vendita) da Sotheby’s a Londra, alcuni dipinti di Robbie Williams in collaborazione con il suo partner creativo Ed Godrich

A pochi giorni dal rilascio di nuove anticipazioni circa il suo biopic Better Man, ora in lavorazione, Robbie Williams è di nuovo protagonista di interessanti news che arrivano dalla stampa internazionale. L’ex Take That, affiancato dal suo partner creativo Ed Godrich, pare si stia preparando ad una mostra d’arte con svariati dipinti personali in vendita da Sotheby’s a Londra, incluso un quadro che costerebbe circa 20mila sterline.

ROBBIE WILLIAMS, UNA CARRIERA NELL’ARTE IN OGNI SUA ESPRESSIONE

Prosegue la carriera di Robbie Williams nel mondo dell’arte, in una sua esplorazione a 360 gradi. Non solo pluripremiato cantante e grande showman, la voce di Angels pare ora essere pronta a mostrare a tutti anche il suo lato creativo nella pittura. Insieme al suo immancabile partner creativo e interior designer Ed Godrich, Robbie Williams presenterà a breve una ricca mostra di ben 14 dipinti personali in bianco e nero, in esposizione alla sede londinese di Sotheby’s e disponibili alla vendita. “L’arte è davvero qualunque cosa tu voglia che sia. Proprio come la musica, ha la capacità di calmarti e darti compagnia quando sei solo” ha dichiarato il cantante in una recente intervista aggiungendo anche come l’arte e la musica abbiano giocato per lui un ruolo salvifico tra i suoi alti e bassi, della vita professionale così come di quella personale. Robbie Williams ed Ed Godrich, che insieme hanno fondato gli studi di architettura Godrich Interiors, hanno dichiarato inoltre di sentirsi parecchio felici e orgogliosi per la mostra presto aperta al pubblico. “Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo creato ed è tempo di condividere ciò che è uscito dalle nostre menti negli ultimi anni”.

ALCUNE OPERE DI ROBBIE WILLIAMS SARANNO IN VENDITA DA SOTHEBY’S

Come raccontato dallo stesso cantante ed ex Take That, Robbie Williams, alcune delle sue opere d’arte, realizzate a quattro mani con il collega e socio Ed Godrich, saranno oltrettutto rese disponibili alla vendita presso la medesima galleria londinese. Tra queste anche un bellissimo quadro, del quale non si conosce ancora la rappresentazione, ma che pare si aggirerebbe sulla modica cifra di ben 20mila sterline. Oltre a vendere alcuni dei suoi preziosi e unici pezzi, Robbie Williams è anche curatore ospite della mostra di arte contemporanea di Sotheby’s, dalla quale ha selezionato alcune opere dei suoi artisti preferiti da includere nella vendita, tra cui artisti del calibro di Basquiat e Damien Hirst. Iniziativa non nuova per il cantante britannico di Stoke-On-Trent che recentemente avrebbe venduto altre sue opere d’arte più piccole per promuovere la sua galleria e studio di architettura con Ed Godrich.