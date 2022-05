Kelly Osbourne è incinta: l’annuncio su Instagram

La star della tv e dei reality show, figlia del frontman dei Black Sabbath, ha mostrato la sua ecografia in un post suoi social. Per lei e per Sidney George Wilson si tratta del primo figlio

Bebé in arrivo in casa Osbourne: Kelly Osbourne, la trentasettenne figlia di Ozzy e Sharon, è incinta del suo primo figlio e lo ha comunicato lei stessa al mondo in un post dolcissimo sul suo profilo Instagram ufficiale in cui non nasconde l’emozione di questo momento speciale.

Nel selfie che ha usato per dare la notizia, la primogenita della leggenda del rock britannico, tiene in mano l’ecografia che conferma l’arrivo della cicogna. La star della tv è al settimo cielo.

IL PRIMO FIGLIO PER KELLY E SIDNEY GEORGE WILSON

Sharon e Ozzy Osbourne diventeranno presto nonni ancora una volta e per quella che è stata la famiglia più spiata della tv (almeno fino ai primi del Duemila, quando andava in onda il reality show The Osbournes), la gioia non poteva essere più grande visto che per Kelly si tratta della prima gravidanza.

La figlia del frontman dei Black Sabbath è legata sentimentalmente a Sidney George Wilson, membro degli Slipknot, gruppo statunitense in attività fin dai tardi anni Novanta. I due, che si conoscono da tantissimo tempo, ovvero fin da quando gli Slipknot hanno suonato all’Ozzfest, festival musicale dedicato ai gruppi heavy metal fondato da Sharon e Ozzy (da cui proviene, appunto, il nome all’evento), hanno confermato da poco le voci sulla loro relazione che è diventata ufficiale solo a inizio anno con un post di Kelly Osbourne su Instagram.

Sempre il suo molto seguito profilo, che conta quasi due milioni e mezzo di follower, è ora il mezzo migliore per dare ai suoi fan la bella notizia. La Osbourne ha spiegato che la sua gravidanza è la ragione della sua minore presenza online degli ultimi tempi ma lei ma c’è da stare più che tranquilli: lei non potrebbe essere più felice di così.





LA FELICITÀ DI SHARON OSBOURNE

La prima gravidanza di Kelly Osbourne è stata accolta con largo entusiasmo dai numerosi fan della star della televisione, anche modella, attrice e cantante. Ai tanti messaggi provenienti dalle celebrity che ha incontrato nella sua già molto lunga carriera, si aggiungono le parole di mamma Sharon che ha ripostato la foto della figlia scrivendo di essere oltremodo felice di condividere con la sua famiglia questo nuovo viaggio. L’entusiasmo ha contagiato anche Jack Osbourne, il ben noto fratello di Kelly, più piccolo di lei di un anno, che ha già tre bambini. “La tribù diventa più grande”, ha scritto sul suo profilo Instagram.