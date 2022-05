In The Dark, la quarta stagione sarà l’ultima

Momento nero per The CW, che ha cancellato ben 7 serie tv. Tra esse anche In The Dark, la cui quarta e ultima stagione uscirà il prossimo 6 giugno

Tutti noi vorremmo che la nostra serie tv preferita non abbia mai fine, che possa proseguire a tempo indeterminato per continuare a seguire le vicende che tanto ci appassionano. Ovviamente, anche in campo cinematografico si ha una fine per tutto, sebbene delle volte risulti inaspettata. Infatti, se alcuni film o serie tv sono stati conclusi in maniera degna, con la storia spiegata in tutte le sue parti, in altre circostanze non si è stati così fortunati. Sono innumerevoli gli esempi di pellicole che sono state interrotte improvvisamente, lasciando di stucco i fan che non hanno potuto assistere a una degna fine del film o della serie tv in questione.

THE CW CANCELLA IN THE DARK

Il motivo per cui un film o una serie tv viene cancellato è praticamente sempre lo stesso, cioè il calo degli ascolti o una riduzione del budget. The CW, una delle più famose reti americane, ha annunciato la cancellazione di addirittura 7 serie tv. Per la precisione, i fan dovranno dire addio dopo cinque stagioni a Dynasty, remake dell’omonima serie tv degli anni ’80. A seguire, si fermano a quattro stagioni Streghe, anch’essa remake della serie omonima di fine anni ‘90, e Legacies. Stop anche per Roswell, New Mexico (quarta e ultima stagione in onda il 6 giugno), 4400, Naomi e In The Dark. Tutte queste serie tv si uniscono mestamente a Batwoman e DC Legends of Tomorrow, anch’esse chiuse. Per quanto concerne In The Dark, la quarta sarà quindi l’ultima stagione che vedremo in assoluto, che andrà in onda a partire dal 6 giugno ancora su The CW. Quando sarà trasmessa in Italia, invece, probabile che potremmo vederla di nuovo su Rai 4, che ha mandato in onda le prime tre stagioni. Al centro delle vicende c’è sempre Murphy Mason, ragazza non vedente con problemi di alcool, che abbiamo conosciuto sin dalle prime puntate quando, insieme al suo cane-guida Pretzel, s’imbatte in un cadavere. Pur avvisando la polizia, la salma sembra sparire misteriosamente, con la ragazza che però s’impegnerà a indagare con la volontà di scoprire cosa sia successo. Ella, infatti, teme che la vittima sia Tyson. spacciatore e suo migliore amico, di cui non si hanno notizie da giorni.

IL CAST DI IN THE DARK

La protagonista Murphy Mason è interpretata da Perry Mattfeld. Tra gli attori da citare, ci sono Keston John nei panni di Darnell James, Matt Murray in quelli di Gene Clemens e Brooke Markham come Jess Damon. Infine, ricordiamo anche Morgan Kantz nel ruolo di Felix Bell, Casey Dedrick che interpreta Max Parish e Theodore Bhat nei panni di Josh. In The Dark è stata cancellata dopo quattro stagioni a causa dell’evidente calo di ascolti. Infatti, analizzando i dati inerenti alla terza stagione, addirittura il 21% degli spettatori tra i 18 e i 49 anni non hanno più seguito la serie tv, registrando un calo complessivo del 13% rispetto alla seconda stagione. Numeri che hanno convinto The CW a calare il sipario su In The Dark, solo l’ultima di una lunga lista di serie tv che non trasmetterà più.